https://sputnikarabic.ae/20221107/بيسكوف-مشاركة-الرئيس-الروسي-من-عدمها-في-قمة-مجموعة-العشرين-ستتضح-قبل-نهاية-الأسبوع-1069906462.html

بيسكوف: مشاركة الرئيس الروسي من عدمها في قمة مجموعة العشرين ستتضح قبل نهاية الأسبوع

بيسكوف: مشاركة الرئيس الروسي من عدمها في قمة مجموعة العشرين ستتضح قبل نهاية الأسبوع

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، حول احتمالية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T12:50+0000

2022-11-07T12:50+0000

2022-11-07T12:50+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

الكرملين

مجموعة العشرين

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وقال بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم جميعا عند اتخاذ القرار (بشأن الرحلة إلى قمة مجموعة العشرين)".ولدى سؤاله عما إذا كان القرار سيتخذ هذا الأسبوع، قال بيسكوف "بالتأكيد".هذا وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقبلتين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قد أعلن، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين، لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، وتركيا والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يقول-إنه-لم-يحسم-قراره-بعد-بشأن-مشاركته-في-قمتي-العشرين-وأبيك-1069696345.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الكرملين, مجموعة العشرين