https://sputnikarabic.ae/20221107/رئيس-الأركان-الإيراني-يقول-إن-وضع-العلاقات-العسكرية-الحالي-مع-العراق-ليس-على-المستوى-المأمول-1069922374.html

رئيس الأركان الإيراني يقول إن وضع العلاقات العسكرية الحالي مع العراق ليس على المستوى المأمول

رئيس الأركان الإيراني يقول إن وضع العلاقات العسكرية الحالي مع العراق ليس على المستوى المأمول

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن "إيران مستعدة لنقل تجاربها في الصناعات العسكرية للعراق"، مؤكدا أن... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T17:47+0000

2022-11-07T17:47+0000

2022-11-07T17:47+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103901/61/1039016172_0:43:2001:1168_1920x0_80_0_0_196870919dc26e2809727ae2602789df.jpg

وأوضح اللواء محمد باقري، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت محمد العباسي، أنه "يتعين على إيران والعراق التخطيط لإجراء مشاورات على مستويات مختلفة حتى يكون لديهما تعاون أكبر وأكثر تأثيرا من خلال تشكيل لجنة مشتركة".وتطرق رئيس الأركان الإيرانية إلى الاتفاق الدفاعي الموقع في 2015 بين طهران وبغداد، معربا عن آسفه لعدم تنفيذ عدد من بنود هذه الوثيقة.ودعا إلى إجراء مشاورات منتظمة بمختلف الأصعدة وفي إطار عمل اللجنة المشتركة، بحضور المسؤولين والقادة العسكريين لضمان تعاون أوسع وأكثر تاثيرا بين البلدين، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمشاركة طاقاتها وقدراتها الهائلة مع القوات المسلحة العراقية بشتى المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية".بدوره، أكد وزير الدفاع العراقي الجديد، أن "العراق حكومة وشعبا لن تنسى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم له في مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)"، مثنيا على دعم إيران أيضا في سياق تشكيل الحكومة العراقية.ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك الخميس قبل الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221030/السوداني-يدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-العراق-وإيران-1069625268.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم