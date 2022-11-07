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رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده أعمال مؤتمر المناخ "كوب 28" في 2023
رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده أعمال مؤتمر المناخ "كوب 28" في 2023
أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من مؤتمر التغير المناخي (كوب 28)، والتي ستعقد... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:51+0000
2022-11-07T11:51+0000
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وقال ابن زايد خلال كلمة له أثناء حضوره النسخة الحالية من مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: " نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي "إكسبو" خلال عام 2023 لنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة".وأكد الرئيس الإماراتي في كلمته أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وتابع أن "الإمارات ستواصل التركيز على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة، وأنها ستواصل تزويد العالم بالنفط والغاز باعتبارنا مصدرا موثوقا".وأضاف: "النفط والغاز لدينا ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم".وتناول الرئيس الإماراتي في كلمته بمؤتمر المناخ (كوب 27) إطلاق الإمارات شراكة استراتيجية مع أمريكا لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة.وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس، الأحد، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده أعمال مؤتمر المناخ "كوب 28" في 2023

11:51 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من مؤتمر التغير المناخي (كوب 28)، والتي ستعقد في العام المقبل 2023.
وقال ابن زايد خلال كلمة له أثناء حضوره النسخة الحالية من مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: " نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي "إكسبو" خلال عام 2023 لنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة".
وأكد الرئيس الإماراتي في كلمته أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتابع أن "الإمارات ستواصل التركيز على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة، وأنها ستواصل تزويد العالم بالنفط والغاز باعتبارنا مصدرا موثوقا".
وأضاف: "النفط والغاز لدينا ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم".
وتناول الرئيس الإماراتي في كلمته بمؤتمر المناخ (كوب 27) إطلاق الإمارات شراكة استراتيجية مع أمريكا لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة.
وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس، الأحد، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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