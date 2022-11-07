https://sputnikarabic.ae/20221107/روسيا-تعرب-عن-استيائها-من-أساليب-عمل-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-في-التعامل-مع-الملف-السوري--1069924544.html
روسيا تعرب عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الملف السوري
روسيا تعرب عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الملف السوري
أعربت روسيا عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الملف الكيماوي السوري. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T19:42+0000
2022-11-07T19:42+0000
2022-11-07T19:43+0000
العالم العربي
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناءً عليها، تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالية العالية (محتمل جداً)، وإبراز كل هذا الخيال "كدليل لا يمكن دحضه". وتصوير كل هذا الخيال كأدلة دامغة".وشدد على أنه "من دون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه".وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20221106/الطيران-الحربي-الروسي-السوري-المشترك-يحيد-نحو-50-مسلحا-أجنبيا-في-ريف-إدلب-1069886056.html
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العالم العربي, روسيا
روسيا تعرب عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الملف السوري
19:42 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 19:43 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
أعربت روسيا عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الملف الكيماوي السوري.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناءً عليها، تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالية العالية (محتمل جداً)، وإبراز كل هذا الخيال "كدليل لا يمكن دحضه". وتصوير كل هذا الخيال كأدلة دامغة".
وشدد على أن هذه الأساليب ليست "غير مقنعة" فحسب، بل إنها "تنتهك (مبادئ) منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر"، واتهم المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلاً عن عدم فاعلية "التحقيقات بأثر رجعي".
وشدد على أنه "من دون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه".
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.