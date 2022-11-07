https://sputnikarabic.ae/20221107/سلطنة-عمان-تحقق-فائضا-في-الميزانية-بـ-1123-مليار-ريال-1069901241.html
سلطنة عمان تحقق فائضا في الميزانية بـ 1.123 مليار ريال
سلطنة عمان تحقق فائضا في الميزانية بـ 1.123 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية العمانية، اليوم الاثنين، أنها حققت فائضا ماليا بالميزانية العامة بمقدار 1.123 مليار ريال (2.920 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر/أيلول... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T10:53+0000
2022-11-07T10:53+0000
2022-11-07T10:53+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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وأضافت الوزارة عبر تويتر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مسجلة 10.567 مليار ريال.وأوضحت الوزارة أن السبب في زيادة الإيرادات هو ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ حجم الإنفاق في نفس الفترة 9.444 مليار ريال.وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.4 % حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 289 مليونا و785 ألفا و600 برميل.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعا بنسبة 14.1 % خلال هذه الفترة، في وقت شهد انخفاض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
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العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان
سلطنة عمان تحقق فائضا في الميزانية بـ 1.123 مليار ريال
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أعلنت وزارة المالية العمانية، اليوم الاثنين، أنها حققت فائضا ماليا بالميزانية العامة بمقدار 1.123 مليار ريال (2.920 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الوزارة عبر تويتر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مسجلة 10.567 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن السبب في زيادة الإيرادات هو ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ حجم الإنفاق في نفس الفترة 9.444 مليار ريال.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان
ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.4 % حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 289 مليونا و785 ألفا و600 برميل.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعا بنسبة 14.1 % خلال هذه الفترة، في وقت شهد انخفاض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.