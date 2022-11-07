https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-تكشف-عن-محادثات-أمريكية-روسية-غير-مباشرة-1069897451.html
صحيفة تكشف عن محادثات أمريكية روسية غير مباشرة
صحيفة تكشف عن محادثات أمريكية روسية غير مباشرة
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T06:53+0000
2022-11-07T06:53+0000
2022-11-07T06:53+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر خاصة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش مع مساعد الشؤون الخارجية الروسية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف".وبحسب الصحيفة فإن المحادثات تطرقت بشأن منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.كما أشارت المصادر إلى أن سوليفان حث كييف على إرسال إشارة مفتوحة عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف عن محادثات أمريكية روسية غير مباشرة
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
نقلاً عن مصادر خاصة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش مع مساعد الشؤون الخارجية الروسية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف".
وبحسب الصحيفة فإن المحادثات تطرقت بشأن منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.
كما أشارت المصادر إلى أن سوليفان حث كييف على إرسال إشارة مفتوحة عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا.