https://sputnikarabic.ae/20221107/فرنسا-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-برد-سريع-وحازم-ضد-قانون-بايدن-المتعلق-بالمناخ-1069911735.html

فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي برد "سريع وحازم" ضد قانون بايدن المتعلق بالمناخ

فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي برد "سريع وحازم" ضد قانون بايدن المتعلق بالمناخ

صعّد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الاثنين، موقفه ضد واشنطن، عن طريق مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للاستجابة لقانون المناخ... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T14:34+0000

2022-11-07T14:34+0000

2022-11-07T14:34+0000

العالم

اقتصاد

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وتشعر فرنسا بالقلق من أن العديد من البنود الواردة في قانون الحد من التضخم التي من شأنها أن تقلل وتثبط من العملية الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام في الاتحاد الأوروبي.وقال لو مير إن الخيارات أو الإجراءات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ثابتة ومتناسبة"، ويمكن أن تشمل قواعد بيئية أكثر صرامة، وإجراءات لضمان الأفضلية للإنتاج الأوروبي، أو تسريع قواعد المعاملة بالمثل، بحسب "بلومبرغ".ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، قال إن القارة الأوروبية يجب أن تستخدم جميع الخيارات المتاحة.وبدوره، قال تيري بريتون، مفوض شؤون الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن "الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية أقامتا بالفعل فريق عمل الشهر الماضي لمحاولة حل خلافاتهم، وقدم الاتحاد الأوروبي رسالة مع النقاط المحددة التي يعتقد أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".وكان الاتحاد الأوروبي، قد طالب في وقت سابق، السلطات الأمريكية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في "التشريع الأخضر" الذي تم إقراره مؤخرا نظرا "لطبيعته التمييزية"، محذرا من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، والتأكد من أن الإعانات لن تحدث آثارًا سلبية، وفقًا لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة، نقلتها "بلومبرغ".

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