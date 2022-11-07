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https://sputnikarabic.ae/20221107/كازاخستان-تعلن-انعقاد-الجولة-القادمة-لمحادثات-أستانا-حول-سوريا-في-نهاية-نوفمبر-الجاري-1069903139.html
كازاخستان تعلن انعقاد الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا في نهاية نوفمبر الجاري
كازاخستان تعلن انعقاد الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا في نهاية نوفمبر الجاري
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سادياروف، اليوم الاثنين، أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في نهاية تشرين... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:17+0000
2022-11-07T11:17+0000
العالم
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وقال سادياروف للصحفيين خلال إحاطة إعلامية ردًا على سؤال وكالة سبوتنيك بهذا الصدد: "ستعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر".واستضافت كازاخستان من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
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العالم

كازاخستان تعلن انعقاد الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا في نهاية نوفمبر الجاري

11:17 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان
الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سادياروف، اليوم الاثنين، أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال سادياروف للصحفيين خلال إحاطة إعلامية ردًا على سؤال وكالة سبوتنيك بهذا الصدد: "ستعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر".
واستضافت كازاخستان من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
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