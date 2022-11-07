مصر تستعد للإعلان عن باكورة إنتاجها من الوقود الأخضر في منطقة قناة السويس
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الإعلان عن أول إنتاج للأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بمدينة العين السخنة، وذلك خلال ساعات من اليوم الاثنين.
وقالت المنطقة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذا الإعلان يأتي في إطار "الخطوات الفعالة التي اتخذتها لتسريع وتيرة العمل في مشاريع إنتاج الوقود الأخضر".
كما يتزامن هذا الإعلان مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ (نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة).
شهد جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزير التضامن نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
وقال البيان، إن "النجاح في هذا المجال يأتي نتيجة توقيع 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، حيث تمتلك المنطقة بنية تحتية مؤهلة تدعم هذه المشاريع".
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
1/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
2/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
3/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
4/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
5/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
6/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
1/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
2/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
3/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
4/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
5/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
6/6
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد وزاري مصري يزور جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء
كما تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس 4 مناطق صناعية و6 موانئ تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بحسب البيان.
تعتمد استراتيجية المنطقة في توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على ثلاث ركائز رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من "الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والإيميثانول"، والصناعات المغذية لصناعات الهيدروجين الخضراء "المحلل الكهربائي والألواح الشمسية والتوربينات"، وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عبر الموانئ التابعة لها.