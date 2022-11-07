https://sputnikarabic.ae/20221107/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-مقر-قيادة-القوات-البرية-برفقة-كبار-الضباط-1069907076.html
وزير الدفاع العراقي يزور مقر قيادة القوات البرية برفقة كبار الضباط
وزير الدفاع العراقي يزور مقر قيادة القوات البرية برفقة كبار الضباط
أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر قيادة القوات البرية العراقية رافقه خلالها كبار الضباط بالوزارة. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T13:23+0000
2022-11-07T13:23+0000
2022-11-07T13:23+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "العباسي، أجرى اليوم، زيارة إلى مقر قيادة القوات البرية برفقة كبار ضباط الوزارة، حيث كان في استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح، وعدد من ضباط ركن القيادة كانوا في استقبال الوزير".يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، كانت قد أعلنت، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل، جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
وزير الدفاع العراقي يزور مقر قيادة القوات البرية برفقة كبار الضباط
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أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر قيادة القوات البرية العراقية رافقه خلالها كبار الضباط بالوزارة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "العباسي، أجرى اليوم، زيارة إلى مقر قيادة القوات البرية برفقة كبار ضباط الوزارة، حيث كان في استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح، وعدد من ضباط ركن القيادة كانوا في استقبال الوزير".
وأضاف البيان أن "الوزير استمع لإيجاز مفصل عن تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى قيادة القوات البرية"، مؤكدا أن العباسي أبدى "دعمه التام لهذه القيادة ومفاصلها المهمة، واهتمامه الكبير بالمقاتلين والبنى التحتية".
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، كانت قد أعلنت، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل، جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.