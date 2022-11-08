عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/إيطاليا-والولايات-المتحدة-تناقشان-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1069929493.html
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن وزيرا الدفاع في إيطاليا والولايات المتحدة، لويد أوستن وجويدو كروسيتو، ناقشا، يوم أمس الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني،... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T05:06+0000
2022-11-08T05:06+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
يشار إلى أن الوزيرين تواصلا هاتفيا لمناقشة التعاون الثنائي لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. بالإضافة إلى ذلك، اتفقا على مواصلة الحوار حول القضايا الأمنية.في نهاية المحادثات، شكر أوستن محاوره على مبادرته لمساعدة كييف.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Aspide تم تسليمها إلى البلاد. وبحسب قوله، فإن هذه الأسلحة ستجعل المجال الجوي أكثر أمانًا. وشكر الدول التي وصلت منها الأسلحة: الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060962373_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c0eb754ab313c04c35573e2dbcd43c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

05:06 GMT 08.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن وزيرا الدفاع في إيطاليا والولايات المتحدة، لويد أوستن وجويدو كروسيتو، ناقشا، يوم أمس الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مسألة إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية.
يشار إلى أن الوزيرين تواصلا هاتفيا لمناقشة التعاون الثنائي لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. بالإضافة إلى ذلك، اتفقا على مواصلة الحوار حول القضايا الأمنية.
في نهاية المحادثات، شكر أوستن محاوره على مبادرته لمساعدة كييف.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Aspide تم تسليمها إلى البلاد. وبحسب قوله، فإن هذه الأسلحة ستجعل المجال الجوي أكثر أمانًا. وشكر الدول التي وصلت منها الأسلحة: الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала