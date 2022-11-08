https://sputnikarabic.ae/20221108/إيطاليا-والولايات-المتحدة-تناقشان-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1069929493.html
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن وزيرا الدفاع في إيطاليا والولايات المتحدة، لويد أوستن وجويدو كروسيتو، ناقشا، يوم أمس الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني،... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T05:06+0000
2022-11-08T05:06+0000
2022-11-08T05:06+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يشار إلى أن الوزيرين تواصلا هاتفيا لمناقشة التعاون الثنائي لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. بالإضافة إلى ذلك، اتفقا على مواصلة الحوار حول القضايا الأمنية.في نهاية المحادثات، شكر أوستن محاوره على مبادرته لمساعدة كييف.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Aspide تم تسليمها إلى البلاد. وبحسب قوله، فإن هذه الأسلحة ستجعل المجال الجوي أكثر أمانًا. وشكر الدول التي وصلت منها الأسلحة: الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن وزيرا الدفاع في إيطاليا والولايات المتحدة، لويد أوستن وجويدو كروسيتو، ناقشا، يوم أمس الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مسألة إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية.
يشار إلى أن الوزيرين تواصلا هاتفيا لمناقشة التعاون الثنائي لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. بالإضافة إلى ذلك، اتفقا على مواصلة الحوار حول القضايا الأمنية.
في نهاية المحادثات، شكر أوستن محاوره على مبادرته لمساعدة كييف.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أنظمة الدفاع الجوي NASAMS و Aspide تم تسليمها إلى البلاد. وبحسب قوله، فإن هذه الأسلحة ستجعل المجال الجوي أكثر أمانًا. وشكر الدول التي وصلت منها الأسلحة: الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.