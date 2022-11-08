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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/اعتقال-مخربين-خططوا-لهجمات-إرهابية-ضد-مسؤولين-في-إدارة-خيرسون-1069931191.html
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T06:57+0000
2022-11-08T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة، التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون، وتم اعتقالها".أثناء عمليات التفتيش والتحقيقات، تم التعرف على تسعة مواطنين من أوكرانيا واحتجازهم، والأمناء عليهم - ضباط إدارة أمن الدولة سمير شوكوروف وفيكتور كومياك ودميتري سادي.وأضاف: "في إطار التدابير العملياتية، تم مصادرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من بلاستيد، وصواعق كهربائية، وأجهزة تنفيذية، وثلاث قنابل يدوية جاهزة للاستخدام من الجيش الأوكراني، وأسلحة صغيرة وذخيرة، فضلاً عن معدات استطلاع خاصة من المحتجزين".بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف سيارة ملغومة وتحييدها، وبمساعدة المخربين خططوا لمحاولة اغتيال موظفي الإدارة.تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 361 ("عمل الإرهاب الدولي") من القانون الجنائي الروسي.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون

06:57 GMT 08.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون.
وقال الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة، التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون، وتم اعتقالها".
أثناء عمليات التفتيش والتحقيقات، تم التعرف على تسعة مواطنين من أوكرانيا واحتجازهم، والأمناء عليهم - ضباط إدارة أمن الدولة سمير شوكوروف وفيكتور كومياك ودميتري سادي.
وأضاف: "في إطار التدابير العملياتية، تم مصادرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من بلاستيد، وصواعق كهربائية، وأجهزة تنفيذية، وثلاث قنابل يدوية جاهزة للاستخدام من الجيش الأوكراني، وأسلحة صغيرة وذخيرة، فضلاً عن معدات استطلاع خاصة من المحتجزين".
بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف سيارة ملغومة وتحييدها، وبمساعدة المخربين خططوا لمحاولة اغتيال موظفي الإدارة.
تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 361 ("عمل الإرهاب الدولي") من القانون الجنائي الروسي.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:51 GMT
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