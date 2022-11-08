https://sputnikarabic.ae/20221108/اعتقال-مخربين-خططوا-لهجمات-إرهابية-ضد-مسؤولين-في-إدارة-خيرسون-1069931191.html
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T06:57+0000
2022-11-08T06:57+0000
2022-11-08T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وقال الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة، التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون، وتم اعتقالها".أثناء عمليات التفتيش والتحقيقات، تم التعرف على تسعة مواطنين من أوكرانيا واحتجازهم، والأمناء عليهم - ضباط إدارة أمن الدولة سمير شوكوروف وفيكتور كومياك ودميتري سادي.وأضاف: "في إطار التدابير العملياتية، تم مصادرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من بلاستيد، وصواعق كهربائية، وأجهزة تنفيذية، وثلاث قنابل يدوية جاهزة للاستخدام من الجيش الأوكراني، وأسلحة صغيرة وذخيرة، فضلاً عن معدات استطلاع خاصة من المحتجزين".بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف سيارة ملغومة وتحييدها، وبمساعدة المخربين خططوا لمحاولة اغتيال موظفي الإدارة.تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 361 ("عمل الإرهاب الدولي") من القانون الجنائي الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
تابعنا عبر
أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون.
وقال الأمن الفيدرالي: "تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة، التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون، وتم اعتقالها".
أثناء عمليات التفتيش والتحقيقات، تم التعرف على تسعة مواطنين من أوكرانيا واحتجازهم، والأمناء عليهم - ضباط إدارة أمن الدولة سمير شوكوروف وفيكتور كومياك ودميتري سادي.
وأضاف: "في إطار التدابير العملياتية، تم مصادرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من بلاستيد، وصواعق كهربائية، وأجهزة تنفيذية، وثلاث قنابل يدوية جاهزة للاستخدام من الجيش الأوكراني، وأسلحة صغيرة وذخيرة، فضلاً عن معدات استطلاع خاصة من المحتجزين".
بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف سيارة ملغومة وتحييدها، وبمساعدة المخربين خططوا لمحاولة اغتيال موظفي الإدارة.
تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 361 ("عمل الإرهاب الدولي") من القانون الجنائي الروسي.