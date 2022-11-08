عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/الاجتماع-المقبل-لصيغة-أستانا-حول-سوريا-يعقد-في-الفترة-من-22-إلى-23-نوفمبر--1069941217.html
الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا يعقد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر
الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا يعقد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر
أعلن الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، أن الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:29+0000
2022-11-08T10:29+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
وبحسب بوغدانوف: "وافق شركاء روسيا بهذا الشكل - إيران وتركيا - على المشاركة في الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلو الأطراف السورية والدول المراقبة. كان [وزير الخارجية الروسي سيرغي] لافروف في عمان، وبحثا أيضا مشاركة الوفد الأردني كدولة مراقبة. وهذا ينطبق أيضا على العراق ولبنان كدول مجاورة لسوريا، وهما أيضا لهما اهتمام كبير بما يجري في سوريا لأن هناك قضايا حدود ولاجئين ونرحب بمشاركة هذه الدول".انعقد الاجتماع الدولي الثامن عشر السابق بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 حزيران / يونيو.كما أكد بوغدانوف أن هناك تقدمًا في المفاوضات مع تركيا بشأن الرحلات الجوية الروسية إلى سوريا.وقال بوغدانوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تقدم في المفاوضات مع أنقرة بشأن رفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الروسي إلى سوريا: ""نعم. سلطات الطيران لدينا تعمل على هذا الأمر. ونحن، كوزارة الخارجية، ندعم بنشاط هذه الجهود من أجل إزالة جميع المشاكل التي تنشأ في بعض الأحيان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا يعقد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر

10:29 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، أن الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا (روسيا، إيران، تركيا) سيعقد يومي 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب بوغدانوف: "وافق شركاء روسيا بهذا الشكل - إيران وتركيا - على المشاركة في الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلو الأطراف السورية والدول المراقبة. كان [وزير الخارجية الروسي سيرغي] لافروف في عمان، وبحثا أيضا مشاركة الوفد الأردني كدولة مراقبة. وهذا ينطبق أيضا على العراق ولبنان كدول مجاورة لسوريا، وهما أيضا لهما اهتمام كبير بما يجري في سوريا لأن هناك قضايا حدود ولاجئين ونرحب بمشاركة هذه الدول".
انعقد الاجتماع الدولي الثامن عشر السابق بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 حزيران / يونيو.
كما أكد بوغدانوف أن هناك تقدمًا في المفاوضات مع تركيا بشأن الرحلات الجوية الروسية إلى سوريا.
وقال بوغدانوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تقدم في المفاوضات مع أنقرة بشأن رفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الروسي إلى سوريا: ""نعم. سلطات الطيران لدينا تعمل على هذا الأمر. ونحن، كوزارة الخارجية، ندعم بنشاط هذه الجهود من أجل إزالة جميع المشاكل التي تنشأ في بعض الأحيان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала