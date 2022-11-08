https://sputnikarabic.ae/20221108/الاجتماع-المقبل-لصيغة-أستانا-حول-سوريا-يعقد-في-الفترة-من-22-إلى-23-نوفمبر--1069941217.html

الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا يعقد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر

الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا يعقد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر

أعلن الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، أن الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T10:29+0000

2022-11-08T10:29+0000

2022-11-08T10:29+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وبحسب بوغدانوف: "وافق شركاء روسيا بهذا الشكل - إيران وتركيا - على المشاركة في الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلو الأطراف السورية والدول المراقبة. كان [وزير الخارجية الروسي سيرغي] لافروف في عمان، وبحثا أيضا مشاركة الوفد الأردني كدولة مراقبة. وهذا ينطبق أيضا على العراق ولبنان كدول مجاورة لسوريا، وهما أيضا لهما اهتمام كبير بما يجري في سوريا لأن هناك قضايا حدود ولاجئين ونرحب بمشاركة هذه الدول".انعقد الاجتماع الدولي الثامن عشر السابق بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 حزيران / يونيو.كما أكد بوغدانوف أن هناك تقدمًا في المفاوضات مع تركيا بشأن الرحلات الجوية الروسية إلى سوريا.وقال بوغدانوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تقدم في المفاوضات مع أنقرة بشأن رفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الروسي إلى سوريا: ""نعم. سلطات الطيران لدينا تعمل على هذا الأمر. ونحن، كوزارة الخارجية، ندعم بنشاط هذه الجهود من أجل إزالة جميع المشاكل التي تنشأ في بعض الأحيان".

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روسيا, أخبار سوريا اليوم