الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي مع ميقاتي بشأن انتخاب رئيس جديد للبنان
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال اجتماع في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، اسكتلندا، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال اجتماع في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، اسكتلندا، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وخلال اللقاء الثنائي، "تم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية، وأكد ماكرون من ناحيته على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات"، وفقا لبيان من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.
2/2 وفي هذا الاطار إستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس ميقاتي، وتم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات#نجيب_ميقاتي @EmmanuelMacron #pcm pic.twitter.com/3FylbVsOfC— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 8, 2022
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد أربع جولات غير حاسمة من التصويت النيابي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته، قائلة: "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المديرين العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".