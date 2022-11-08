https://sputnikarabic.ae/20221108/الصين-تطالب-كندا-بالتوقف-عن-إصدار-تصريحات-تضر-بالعلاقات-الثنائية-1069938927.html
الصين تطالب كندا بالتوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات الثنائية
الصين تطالب كندا بالتوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات الثنائية
رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، اتهامات كندا لبكين بالتدخل في انتخاباتها. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:58+0000
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وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجان، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، إنه "يجب على كندا التوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات مع الصين، وليس للصين أي مصلحة في الشؤون الداخلية لكندا".ويأتي تعقيب الصين ردا على تصريحات جاستن ترودو، أمس الاثنين، عندما طُلب منه التعليق على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بكين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 من خلال تمويل أكثر من عشرة مرشحين. وأشار ترودو إلى أن حكومته اتخذت "إجراءات مهمة" من أجل تحسين نزاهة العملية الانتخابية، وتشمل هذه الخطوات التعاون المستمر مع جهاز المخابرات وإنشاء لجنة عليا خاصة للإشراف على أمن النظام الانتخابي. كما تعهد ترودو: "سنواصل الاستثمار في الكفاح ضد التدخل في الانتخابات، ضد التدخل الأجنبي لديمقراطيتنا ومؤسساتنا".ونقلا عن مصادر لم تسمها، قالت "غلوبال نيوز" إن مسؤولي المخابرات أبلغوا حكومة رئيس الوزراء الكندي، أن الصين تسعى للتأثير على عمليتها الديمقراطية أو تخريبها.ويزعم التقرير أن بكين وجهت تحويلات الأموال من خلال مشرّع في أونتاريو وآخرين، إلى ما لا يقل عن 11 مرشحا فيدراليا للانتخابات والعاملين الصينيين، الذين عملوا كعاملين في حملتهم الانتخابية.
https://sputnikarabic.ae/20220712/الصينيون-يرون-كندا-وألمانيا-مجرد-دول-تابعة-للولايات-المتحدة--1064995837.html
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الصين, أخبار كندا, العالم
الصين, أخبار كندا, العالم
الصين تطالب كندا بالتوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات الثنائية
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رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، اتهامات كندا لبكين بالتدخل في انتخاباتها.
وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجان، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، إنه "يجب على كندا التوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات مع الصين، وليس للصين أي مصلحة في الشؤون الداخلية لكندا".
ويأتي تعقيب الصين ردا على تصريحات جاستن ترودو، أمس الاثنين، عندما طُلب منه التعليق على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بكين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 من خلال تمويل أكثر من عشرة مرشحين.
وقال ترودو: "لسوء الحظ، نرى دولا وجهات فاعلة من جميع أنحاء العالم، سواء كانت الصين أو غيرها، تواصل ممارسة الألعاب العدوانية مع مؤسساتنا".
وأشار ترودو إلى أن حكومته اتخذت "إجراءات مهمة" من أجل تحسين نزاهة العملية الانتخابية، وتشمل هذه الخطوات التعاون المستمر مع جهاز المخابرات وإنشاء لجنة عليا خاصة للإشراف على أمن النظام الانتخابي.
كما تعهد ترودو: "سنواصل الاستثمار في الكفاح ضد التدخل في الانتخابات، ضد التدخل الأجنبي لديمقراطيتنا ومؤسساتنا".
ونقلا عن مصادر لم تسمها، قالت "غلوبال نيوز" إن مسؤولي المخابرات أبلغوا حكومة رئيس الوزراء الكندي، أن الصين تسعى للتأثير على عمليتها الديمقراطية أو تخريبها.
ويزعم التقرير أن بكين وجهت تحويلات الأموال من خلال مشرّع في أونتاريو وآخرين، إلى ما لا يقل عن 11 مرشحا فيدراليا للانتخابات والعاملين الصينيين، الذين عملوا كعاملين في حملتهم الانتخابية.