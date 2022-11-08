https://sputnikarabic.ae/20221108/الطائرة-المسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-ستريلا-فيديو-1069935879.html
الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض هجومًا شنته الطائرة الروسية المسيّرة "لانتسيت كاميكازي" (الانتحارية) على نظام دفاع جوي أوكراني من طراز... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:59+0000
2022-11-08T08:59+0000
2022-11-08T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يوضح تفسير الفيديو أن الهجوم على معدات القوات المسلحة الأوكرانية وقع في منطقة أرتيموفسك.أولاً، يتم إطلاق النار على نظام الصواريخ، الذي اتخذ موقعًا في الضواحي الريفية، من أعلى، ثم يتم عرض لقطات لهجوم الطائرة المسيرة. بسرعة عالية، تصطدم لانتسيت بنظام دفاع جوي. ثم انفجار قوي، وحطام مشتعل في سحابة من الدخان. وتبقى المعدات المدمرة في مكانها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
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ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض هجومًا شنته الطائرة الروسية المسيّرة "لانتسيت كاميكازي" (الانتحارية) على نظام دفاع جوي أوكراني من طراز "ستريلا".
يوضح تفسير الفيديو أن الهجوم على معدات القوات المسلحة الأوكرانية وقع في منطقة أرتيموفسك.
أولاً، يتم إطلاق النار على نظام الصواريخ، الذي اتخذ موقعًا في الضواحي الريفية، من أعلى، ثم يتم عرض لقطات لهجوم الطائرة المسيرة. بسرعة عالية، تصطدم لانتسيت بنظام دفاع جوي. ثم انفجار قوي، وحطام مشتعل في سحابة من الدخان. وتبقى المعدات المدمرة في مكانها.