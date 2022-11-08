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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الطائرة-المسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-ستريلا-فيديو-1069935879.html
الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض هجومًا شنته الطائرة الروسية المسيّرة "لانتسيت كاميكازي" (الانتحارية) على نظام دفاع جوي أوكراني من طراز... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:59+0000
2022-11-08T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يوضح تفسير الفيديو أن الهجوم على معدات القوات المسلحة الأوكرانية وقع في منطقة أرتيموفسك.أولاً، يتم إطلاق النار على نظام الصواريخ، الذي اتخذ موقعًا في الضواحي الريفية، من أعلى، ثم يتم عرض لقطات لهجوم الطائرة المسيرة. بسرعة عالية، تصطدم لانتسيت بنظام دفاع جوي. ثم انفجار قوي، وحطام مشتعل في سحابة من الدخان. وتبقى المعدات المدمرة في مكانها.
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الأخبار
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو

08:59 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض هجومًا شنته الطائرة الروسية المسيّرة "لانتسيت كاميكازي" (الانتحارية) على نظام دفاع جوي أوكراني من طراز "ستريلا".
يوضح تفسير الفيديو أن الهجوم على معدات القوات المسلحة الأوكرانية وقع في منطقة أرتيموفسك.
أولاً، يتم إطلاق النار على نظام الصواريخ، الذي اتخذ موقعًا في الضواحي الريفية، من أعلى، ثم يتم عرض لقطات لهجوم الطائرة المسيرة. بسرعة عالية، تصطدم لانتسيت بنظام دفاع جوي. ثم انفجار قوي، وحطام مشتعل في سحابة من الدخان. وتبقى المعدات المدمرة في مكانها.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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