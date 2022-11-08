https://sputnikarabic.ae/20221108/اليابان-تطور-صواريخ-متوسطة-المدى-لاعتراض-الأسلحة-التي-تفوق--سرعة-الصوت-1069930088.html
اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت
اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت
تخطط اليابان لتحديث صواريخها المتوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت. من المتوقع أن يكتمل العمل بحلول عام 2029، حسب وكالة "كيودو". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T05:59+0000
2022-11-08T05:59+0000
2022-11-08T05:59+0000
رصد عسكري
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يُذكر أن المهمة الرئيسية للتحديث هي القدرة على التنبؤ وتتبع مسار طيران الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت.ينقسم البرنامج إلى عدة مراحل. بحلول عام 2026، سيتم تحديث برنامج الصواريخ، وبعد ذلك سيتم تحسين قدرات الكشف. وقال المصدر إن الإنتاج الضخم قد يبدأ في 2029.في وقت سابق، بدأت اليابان في تحديث الصواريخ المضادة للسفن كجزء من برنامج صواريخ المواجهة حتى تتمكن من ضرب قواعد العدو من منطقة بعيدة عن متناول أسلحتها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت
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تخطط اليابان لتحديث صواريخها المتوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت. من المتوقع أن يكتمل العمل بحلول عام 2029، حسب وكالة "كيودو".
يُذكر أن المهمة الرئيسية للتحديث هي القدرة على التنبؤ وتتبع مسار طيران الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت.
ينقسم البرنامج إلى عدة مراحل. بحلول عام 2026، سيتم تحديث برنامج الصواريخ، وبعد ذلك سيتم تحسين قدرات الكشف. وقال المصدر إن الإنتاج الضخم قد يبدأ في 2029.
في وقت سابق، بدأت اليابان في تحديث الصواريخ المضادة للسفن كجزء من برنامج صواريخ المواجهة حتى تتمكن من ضرب قواعد العدو من منطقة بعيدة عن متناول أسلحتها.