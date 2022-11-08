عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يصف-بيلوسي-بأنها-حيوانة-ويعلن-عن-أمر-كبير-جدا-خلال-أيام-1069938389.html
ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام
ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها حيوانة، خلال كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:49+0000
2022-11-08T09:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067025254_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_baaa3b18a25bccd4ebac004709040d7f.jpg
وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد طعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانا (...) قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان، لكن شبكة "سي.إن.إن" نقلت عن مساعديه أنه قد تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.
https://sputnikarabic.ae/20221104/ترامب-يفكر-في-إطلاق-حملته-الرئاسية-2024-في-14-نوفمبر-الجاري-1069828569.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067025254_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_ffcf811d106b4c34f904c746a306ff5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب

ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام

09:49 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها حيوانة، خلال كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.
وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد طعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانا (...) قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري
4 نوفمبر, 13:32 GMT
وفيما لم يحسم ترامب حتى الآن مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إنه سيُعلن عن "أمر كبير جدًا" يوم الثلاثاء المقبل، في مار آي لاغو.
ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان، لكن شبكة "سي.إن.إن" نقلت عن مساعديه أنه قد تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала