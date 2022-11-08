https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يصف-بيلوسي-بأنها-حيوانة-ويعلن-عن-أمر-كبير-جدا-خلال-أيام-1069938389.html
ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام
ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها حيوانة، خلال كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:49+0000
2022-11-08T09:49+0000
2022-11-08T09:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
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وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد طعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانا (...) قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان، لكن شبكة "سي.إن.إن" نقلت عن مساعديه أنه قد تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.
https://sputnikarabic.ae/20221104/ترامب-يفكر-في-إطلاق-حملته-الرئاسية-2024-في-14-نوفمبر-الجاري-1069828569.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
ترامب يصف بيلوسي بأنها "حيوانة" ويعلن عن "أمر كبير جدا" خلال أيام
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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها حيوانة، خلال كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.
وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد طعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانا (...) قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن
".
وفيما لم يحسم ترامب حتى الآن مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إنه سيُعلن عن "أمر كبير جدًا" يوم الثلاثاء المقبل، في مار آي لاغو.
ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان، لكن شبكة "سي.إن.إن" نقلت عن مساعديه أنه قد تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.