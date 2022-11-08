https://sputnikarabic.ae/20221108/تقارير-تقول-إن-إف-بي-آي-ينشئ-محطات-لمراقبة-التدخل-في-انتخابات-التجديد-النصفي-الأمريكية-1069937914.html
تقارير تقول إن "إف بي آي" ينشئ محطات لمراقبة التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
تقارير تقول إن "إف بي آي" ينشئ محطات لمراقبة التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنشأ محطات لمراقبة التدخل الأجنبي المحتمل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:23+0000
2022-11-08T09:23+0000
2022-11-08T09:23+0000
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العالم
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وأنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مكاتب تتبع للتدخل داخل مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، و56 مكتبا إقليميا في جميع أنحاء البلاد، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وأضاف التقرير الأمريكي أن "إف بي آي" يشعر بالقلق إزاء التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات الأمريكية على وجه التحديد من قبل روسيا والصين وإيران.ويتم إدارة تلك المكاتب من قبل فرقة عمل خاصة، بالإضافة إلى قسم التحقيقات الجنائية، وقسم الإنترنت وقسم مكافحة الإرهاب.وتجرى الانتخابات النصفية في أمريكا، اليوم، إلى جانب انتخابات 36 من مكاتب حكام الولايات.وسيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، البالغ عددها 435 و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.
https://sputnikarabic.ae/20220620/الولايات-المتحدة-تخشى-احتمال-تدخل-روسيا-في-الانتخابات-المقبلة-1063923595.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير تقول إن "إف بي آي" ينشئ محطات لمراقبة التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
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كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنشأ محطات لمراقبة التدخل الأجنبي المحتمل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
وأنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مكاتب تتبع للتدخل داخل مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، و56 مكتبا إقليميا في جميع أنحاء البلاد، وفقا لشبكة
"إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وأضاف التقرير الأمريكي أن "إف بي آي" يشعر بالقلق إزاء التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات الأمريكية على وجه التحديد من قبل روسيا والصين وإيران.
ويتم إدارة تلك المكاتب من قبل فرقة عمل خاصة، بالإضافة إلى قسم التحقيقات الجنائية، وقسم الإنترنت وقسم مكافحة الإرهاب.
وتجرى الانتخابات النصفية في أمريكا، اليوم، إلى جانب انتخابات 36 من مكاتب حكام الولايات.
وسيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، البالغ عددها 435 و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.