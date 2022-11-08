https://sputnikarabic.ae/20221108/جاويش-أوغلو-صفقة-الغذاء-ستستمر-بموافقة-الأطراف-1069937067.html
تشاووش أوغلو: صفقة الغذاء تستمر بموافقة الأطراف
تشاووش أوغلو: صفقة الغذاء تستمر بموافقة الأطراف
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ليست هناك حاجة للتوقيع على صفقة جديدة، سيتم تمديدها بموافقة الأطراف. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:07+0000
2022-11-08T09:07+0000
2022-11-08T09:16+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو للصحفيين: "مدة اتفاقية الغذاء في إسطنبول أربعة أشهر، وفي حال عدم اعتراض الأطراف، سيتم تمديد الاتفاقية، ولا داعي لإبرام اتفاقية جديدة، وتصدير الأسمدة الروسية هو جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه. لدى الجانب الروسي بعض المخاوف من عدم تلبية متطلباتهم. والآن تعمل دبلوماسيتنا على إزالة هذه المخاوف".في إسطنبول في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ووقع الاتفاقيات ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل سبتمبر/أيلول، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. كما أشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن جزءًا من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل. ينتهي العقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تشاووش أوغلو: صفقة الغذاء تستمر بموافقة الأطراف
09:07 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ليست هناك حاجة للتوقيع على صفقة جديدة، سيتم تمديدها بموافقة الأطراف.
وقال تشاووش أوغلو للصحفيين: "مدة اتفاقية الغذاء في إسطنبول أربعة أشهر، وفي حال عدم اعتراض الأطراف، سيتم تمديد الاتفاقية، ولا داعي لإبرام اتفاقية جديدة، وتصدير الأسمدة الروسية هو جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه. لدى الجانب الروسي بعض المخاوف من عدم تلبية متطلباتهم. والآن تعمل دبلوماسيتنا على إزالة هذه المخاوف".
في إسطنبول في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. ووقع الاتفاقيات ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل سبتمبر/أيلول، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. كما أشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن جزءًا من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل. ينتهي العقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.