https://sputnikarabic.ae/20221108/حقل-نفطي-مشترك-بين-إيران-والعراق-يدخل-المرحلة-التشغيلية-باستثمار-مليار-دولار-1069937799.html
حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق يدخل المرحلة التشغيلية باستثمار مليار دولار
حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق يدخل المرحلة التشغيلية باستثمار مليار دولار
قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، اليوم الثلاثاء، إن حقل "سُهراب" النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:22+0000
2022-11-08T09:22+0000
2022-11-08T09:22+0000
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مهر، قوله: "حقل سُهراب النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار".وأوضح أيضًا أن "الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني حاليًا أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا".وأضاف أن "ظروف صادرات النفط الإيرانية أفضل من ذي قبل ووجدنا مشترين جدد".
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق يدخل المرحلة التشغيلية باستثمار مليار دولار
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قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، اليوم الثلاثاء، إن حقل "سُهراب" النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ مليار دولار.
طهران - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مهر، قوله: "حقل سُهراب النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار".
وأوضح أيضًا أن "الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني حاليًا أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا".
وأضاف أن "ظروف صادرات النفط الإيرانية أفضل من ذي قبل ووجدنا مشترين جدد".