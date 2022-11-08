https://sputnikarabic.ae/20221108/روسيا-تعتزم-اختبار-سلاح-جديد-صاروخ-من-14-طابقا-لا-يمكن-إيقافه-1069950679.html

روسيا تعتزم اختبار سلاح جديد... "صاروخ من 14 طابقا لا يمكن إيقافه"

روسيا تعتزم اختبار سلاح جديد... "صاروخ من 14 طابقا لا يمكن إيقافه"

تخطط روسيا لاختبار سلاحها الجديد، المعروف في الغرب باسم "الشيطان -2" (ساتانا-2). استشهد بهذه البيانات الصحفي البريطاني ويل ستيوارد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T13:30+0000

2022-11-08T13:30+0000

2022-11-08T13:30+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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بحلول نهاية هذا العام، يخطط الجيش الروسي لاختبار أحدث نظام قتالي من طراز "سارما"، والذي سيكون الثاني على التوالي. تم إجراء الاختبار السابق في أبريل/ نيسان 2022. وفقًا لويل ستيوارد، نحن نتحدث عن صاروخ باليستي لا يمكن إيقافه، حسبما ذكرت "ديلي ميل".وقال الصحفي: "تقول روسيا إنه بإمكانها اختبار صاروخ ساتانا الذي لا يمكن إيقافه المكون من 14 طابقًا قبل نهاية العام".أحدث اختبار "سارمات" صدى كبيرا ونُفِّذ من قاعدة بلسيتسك الفضائية. أصاب الصاروخ الهدف بنجاح في ساحة تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا. بعد ذلك، ظهرت معلومات حول احتمال اعتماد نظام قتالي جديد بحلول نهاية هذا العام وبدء إنتاجه بكميات كبيرة.يعتقد خبراء عسكريون غربيون أن الجيش الروسي سيجري عدة تجارب أخرى لصاروخه الجديد قبل بدء التشغيل الرسمي."من المتوقع أن يتم إجراء الاختبار الثاني بنفس الطريقة التي يتم بها الاختبار الأول من بلسيتسك"، وفقًا لما ذكره الكاتب في صحيفة "ديلي ميل".ذكر ويل ستيوارد أنه بالإضافة إلى صاروخ "سارمات"، فإن روسيا تعمل على قدم وساق لتطوير سلاح هائل آخر -غواصة "بوسيدون" المسيرة. هذه الأخيرة مجهزة بمحطة طاقة نووية وغالبًا ما تظهر في وسائل الإعلام كسلاح يمكن استخدامه من روسيا في صراع عسكري نظري مع الدول الغربية.

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رصد عسكري, سلاح روسيا