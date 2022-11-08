https://sputnikarabic.ae/20221108/سيسويف-يؤكد-أنه-سيكون-من-الصعب-على-طالبان-إبقاء-الوضع-تحت-السيطرة-في-أفغانستان-1069931666.html
سيسويف يؤكد أنه سيكون من الصعب على طالبان إبقاء الوضع تحت السيطرة في أفغانستان
سيسويف يؤكد أنه سيكون من الصعب على طالبان إبقاء الوضع تحت السيطرة في أفغانستان
أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، يفغيني سيسويف، اليوم الثلاثاء، أن قدرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T07:06+0000
2022-11-08T07:06+0000
2022-11-08T07:06+0000
العالم
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وقال سيسويف خلال المؤتمر الدولي الثامن للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، بعنوان "الأمن الحديث التحديات والحلول": "بحسب تقديرات الجهات المختصة، فإن قدرة طالبان على إبقاء الوضع في البلاد تحت السيطرة في المستقبل المنظور محدودة للغاية، بما في ذلك بسبب تعميق الانقسام بين الجماعات المعتدلة والراديكالية في قيادة طالبان".وأضاف سيسويف: "الغرب باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، يواصل تهيئة الظروف لتعزيز الجناح العسكري لحركة "شبكة حقاني". والمتطرفون يسيطرون بالفعل على وزارة الداخلية والاستخبارات والمحكمة العليا للبلاد، ويمنعون عمدا حكومة طالبان من الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه منظمات مكافحة الإرهاب الدولية".وبحسب قوله ، فإن نقل "داعش" من الشرق الأوسط إلى شمال أفغانستان لا يتوقف. وأضاف سيسويف "في الوقت نفسه، يقوم متطرفو طالبان ببناء اتصالات مع القاعدة".
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العالم
سيسويف يؤكد أنه سيكون من الصعب على طالبان إبقاء الوضع تحت السيطرة في أفغانستان
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أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، يفغيني سيسويف، اليوم الثلاثاء، أن قدرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على إبقاء الوضع في أفغانستان تحت السيطرة محدودة للغاية بسبب الانقسام في الحركة نفسها.
وقال سيسويف خلال المؤتمر الدولي الثامن للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، بعنوان "الأمن الحديث التحديات والحلول": "بحسب تقديرات الجهات المختصة، فإن قدرة طالبان على إبقاء الوضع في البلاد تحت السيطرة في المستقبل المنظور محدودة للغاية، بما في ذلك بسبب تعميق الانقسام بين الجماعات المعتدلة والراديكالية في قيادة طالبان".
وأضاف سيسويف: "الغرب باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، يواصل تهيئة الظروف لتعزيز الجناح العسكري لحركة "شبكة حقاني". والمتطرفون يسيطرون بالفعل على وزارة الداخلية والاستخبارات والمحكمة العليا للبلاد، ويمنعون عمدا حكومة طالبان من الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه منظمات مكافحة الإرهاب الدولية".
وبحسب قوله ، فإن نقل "داعش" من الشرق الأوسط إلى شمال أفغانستان لا يتوقف. وأضاف سيسويف "في الوقت نفسه، يقوم متطرفو طالبان ببناء اتصالات مع القاعدة".