https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الجيش-الإيراني-يقول-إن-الهدف-النهائي-للاحتجاجات-هو-تقسيم-البلاد-1069933113.html

قائد الجيش الإيراني يقول إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد

قائد الجيش الإيراني يقول إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحًا أن "إيران تواجه حرب أحزاب هجينة". 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T08:37+0000

2022-11-08T08:37+0000

2022-11-08T08:37+0000

أخبار إيران

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وقال موسوي، خلال مراسم أقيمت لإحياء ذكرى شهداء الجيش، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران: "إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحا أن "مسار هذا التقسيم يمر عبر سورينة البلاد من خلال خلق حالة من الفوضى وتدمير ووقف عجلات الإنتاج والاقتصاد وإغلاق مراكز العلوم والتكنولوجيا".وأضاف: "استغل الأعداء كل قواهم في تضخيم المشاكل والتستر على نقاط القوة للبلاد، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة التي رسموها في غرف أفكارهم لسنوات"، متابعا: "كان بعض الأعداء مسؤولين عن التصميم، والبعض الآخر عن المساعدة الاستخبارية، وبعض عن المساعدة المالية، وبعض نشط في أبعاد أخرى".وأردف القائد العام للجيش الإيراني: "كما كانت وسائل الإعلام السعودية والجماعات الانفصالية حاضرة بشكل كامل في الميدان"، موضحا: "لقد نجح الأعداء في التأثير على تصور ومعرفة بعض أبناء شعبنا بالحرب المعرفية، لذا علينا إعادتهم من الأسر في هذه الحرب المعرفية".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.

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