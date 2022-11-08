عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الجيش-الإيراني-يقول-إن-الهدف-النهائي-للاحتجاجات-هو-تقسيم-البلاد-1069933113.html
قائد الجيش الإيراني يقول إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد
قائد الجيش الإيراني يقول إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد
أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحًا أن "إيران تواجه حرب أحزاب هجينة". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:37+0000
2022-11-08T08:37+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1069931018_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_f7b8b262bef1db46556607002ff1e242.jpg
وقال موسوي، خلال مراسم أقيمت لإحياء ذكرى شهداء الجيش، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران: "إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحا أن "مسار هذا التقسيم يمر عبر سورينة البلاد من خلال خلق حالة من الفوضى وتدمير ووقف عجلات الإنتاج والاقتصاد وإغلاق مراكز العلوم والتكنولوجيا".وأضاف: "استغل الأعداء كل قواهم في تضخيم المشاكل والتستر على نقاط القوة للبلاد، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة التي رسموها في غرف أفكارهم لسنوات"، متابعا: "كان بعض الأعداء مسؤولين عن التصميم، والبعض الآخر عن المساعدة الاستخبارية، وبعض عن المساعدة المالية، وبعض نشط في أبعاد أخرى".وأردف القائد العام للجيش الإيراني: "كما كانت وسائل الإعلام السعودية والجماعات الانفصالية حاضرة بشكل كامل في الميدان"، موضحا: "لقد نجح الأعداء في التأثير على تصور ومعرفة بعض أبناء شعبنا بالحرب المعرفية، لذا علينا إعادتهم من الأسر في هذه الحرب المعرفية".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1069931018_6:0:1475:1102_1920x0_80_0_0_31193581aae1eca4259e9a5708728afa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران
أخبار إيران

قائد الجيش الإيراني يقول إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد

08:37 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالقائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي
القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحًا أن "إيران تواجه حرب أحزاب هجينة".
وقال موسوي، خلال مراسم أقيمت لإحياء ذكرى شهداء الجيش، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران: "إن الهدف النهائي للاحتجاجات هو تقسيم البلاد"، موضحا أن "مسار هذا التقسيم يمر عبر سورينة البلاد من خلال خلق حالة من الفوضى وتدمير ووقف عجلات الإنتاج والاقتصاد وإغلاق مراكز العلوم والتكنولوجيا".
وأضاف: "استغل الأعداء كل قواهم في تضخيم المشاكل والتستر على نقاط القوة للبلاد، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة التي رسموها في غرف أفكارهم لسنوات"، متابعا: "كان بعض الأعداء مسؤولين عن التصميم، والبعض الآخر عن المساعدة الاستخبارية، وبعض عن المساعدة المالية، وبعض نشط في أبعاد أخرى".
وأردف القائد العام للجيش الإيراني: "كما كانت وسائل الإعلام السعودية والجماعات الانفصالية حاضرة بشكل كامل في الميدان"، موضحا: "لقد نجح الأعداء في التأثير على تصور ومعرفة بعض أبناء شعبنا بالحرب المعرفية، لذا علينا إعادتهم من الأسر في هذه الحرب المعرفية".
وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.
وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".
وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала