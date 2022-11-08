https://sputnikarabic.ae/20221108/لاعب-أردني-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-في-المستشفى-بعد-سقوطه-بالملعب-فيديو-1069957118.html
لاعب أردني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد سقوطه بالملعب... فيديو
لاعب أردني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد سقوطه بالملعب... فيديو
غيّب الموت، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني، عادل بكر عطاري، أمس الاثنين، بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء مباراة لصالح فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:49+0000
2022-11-08T16:49+0000
2022-11-08T16:49+0000
نادي الفيديو
أخبار الأردن
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وفوجئ زملاء عطاري في الفريق بسقوطه على أرضية الملعب، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.وسارع مجموعة من المسعفين بإجراء الإسعافات الأولية لعطاري من أجل إنعاش قلبه، ونقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك عن عمر 36 عاما.وبعد وفاة عطاري، أعلن اتحاد كرة اليد الأردني، تعليق كافة أنشطة كرة اليد لمدة 3 أيام حدادا على رحيله.من ناحيته، أكد رئيس اتحاد كرة اليد الأردني، تيسير المنسي، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الراحل، عادل بكر عطاري، خضع لـ "فحوصات قلبية كاملة" خلال تواجده مع المنتخب الوطني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأكد المنسي أن "الحالات المشابهة لهذه الحالة حالات نادرة جدا، وللأسف تؤدي إلى فقدان الحياة، وحالات نادرة جدا التي يتم فيها إنقاذ الشخص".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الأردن
نادي الفيديو, أخبار الأردن
لاعب أردني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد سقوطه بالملعب... فيديو
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غيّب الموت، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني، عادل بكر عطاري، أمس الاثنين، بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء مباراة لصالح فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.
وفوجئ زملاء عطاري في الفريق بسقوطه على أرضية الملعب، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.
وسارع مجموعة من المسعفين بإجراء الإسعافات الأولية لعطاري من أجل إنعاش قلبه، ونقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك عن عمر 36 عاما.
وبعد وفاة عطاري، أعلن اتحاد كرة اليد الأردني، تعليق كافة أنشطة كرة اليد لمدة 3 أيام حدادا على رحيله.
من ناحيته، أكد رئيس اتحاد كرة اليد الأردني، تيسير المنسي، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الراحل، عادل بكر عطاري، خضع لـ "فحوصات قلبية كاملة" خلال تواجده مع المنتخب الوطني، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وأكد المنسي أن "الحالات المشابهة لهذه الحالة حالات نادرة جدا، وللأسف تؤدي إلى فقدان الحياة، وحالات نادرة جدا التي يتم فيها إنقاذ الشخص".