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مركز توزيع الغاز في تركيا سيكون في تراقيا
مركز توزيع الغاز في تركيا سيكون في تراقيا
أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز، أن مركز توزيع الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:51+0000
2022-11-08T09:51+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وقال دونمز في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية: "نعم ، لقد قررنا أن يكون مركز توزيع الغاز في تراقيا، هذا هو المكان الأكثر ملاءمة".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في تراقيا شمال غربي البلاد، وبدأت وزارة الطاقة التركية العمل مع الجانب الروسي.أوعز رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين وطيب أردوغان، في السابق، بالعمل بالتفصيل وبسرعة على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا، يمكن من خلاله، على وجه الخصوص، أن تنقل روسيا الغاز من نورد ستريم إلى البحر الأسود. يعتقد أردوغان أن أوروبا يمكن أن تتلقى الغاز الروسي عبر تركيا.
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

مركز توزيع الغاز في تركيا سيكون في تراقيا

09:51 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Usama Dyub
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أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز، أن مركز توزيع الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد.
وقال دونمز في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية: "نعم ، لقد قررنا أن يكون مركز توزيع الغاز في تراقيا، هذا هو المكان الأكثر ملاءمة".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في تراقيا شمال غربي البلاد، وبدأت وزارة الطاقة التركية العمل مع الجانب الروسي.
أوعز رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين وطيب أردوغان، في السابق، بالعمل بالتفصيل وبسرعة على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا، يمكن من خلاله، على وجه الخصوص، أن تنقل روسيا الغاز من نورد ستريم إلى البحر الأسود. يعتقد أردوغان أن أوروبا يمكن أن تتلقى الغاز الروسي عبر تركيا.
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