https://sputnikarabic.ae/20221108/مركز-مكافحة-الإرهاب-داعش-يخطط-لعمليات-ضد-مشاريع-في-فضاء-رابطة-الدول-المستقلة--1069952036.html
مركز مكافحة الإرهاب: "داعش" يخطط لعمليات ضد مشاريع في فضاء رابطة الدول المستقلة
مركز مكافحة الإرهاب: "داعش" يخطط لعمليات ضد مشاريع في فضاء رابطة الدول المستقلة
صرح رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لبلدان رابطة الدول المستقلة يفغيني سيسويف، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) يكثف... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:24+0000
2022-11-08T14:24+0000
2022-11-08T14:24+0000
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
عمليات إرهابية
رابطة الدول المستقلة
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وقال سيسويف مخاطبا المشاركين في المؤتمر العلمي-التطبيقي الدولي الثامن للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي افتتح في طشقند تحت عنوان: "الأمن المعاصر - تحديات وقرارات": "يُلاحظ أن تنظيم "داعش" يكثف نشاطه فيما يتعلق بالتخطيط لعمليات تستهدف المشاريع الدولية التي يجري إنجازها في أراضي دول فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي".وأشار رئيس مركز مكافحة الإرهاب إلى أن دعوات متزعمي "داعش" لشن "الجهاد" ضد ما يطلقون عليه اسم "عبودية الصين وروسيا وباكستان وتركيا" تهدد إنجاز مشروع مد سكة حديد "تيرميز - كابول – بيشاور" بالإضافة إلى خط أنابيب نقل الغاز "تركمانستان -أفغانستان -باكستان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تنظيم داعش الإرهابي, عمليات إرهابية, رابطة الدول المستقلة
العالم, تنظيم داعش الإرهابي, عمليات إرهابية, رابطة الدول المستقلة
مركز مكافحة الإرهاب: "داعش" يخطط لعمليات ضد مشاريع في فضاء رابطة الدول المستقلة
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صرح رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لبلدان رابطة الدول المستقلة يفغيني سيسويف، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) يكثف نشاطه لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط لعمليات ضد مشاريع دولية يجري إنجازها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، بالإضافة إلى أفغانستان.
وقال سيسويف مخاطبا المشاركين في المؤتمر العلمي-التطبيقي الدولي الثامن للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي افتتح في طشقند تحت عنوان: "الأمن المعاصر - تحديات وقرارات": "يُلاحظ أن تنظيم "داعش" يكثف نشاطه فيما يتعلق بالتخطيط لعمليات تستهدف المشاريع الدولية التي يجري إنجازها في أراضي دول فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي".
وأشار رئيس مركز مكافحة الإرهاب إلى أن دعوات متزعمي "داعش" لشن "الجهاد" ضد ما يطلقون عليه اسم "عبودية الصين وروسيا وباكستان وتركيا" تهدد إنجاز مشروع مد سكة حديد "تيرميز - كابول – بيشاور" بالإضافة إلى خط أنابيب نقل الغاز "تركمانستان -أفغانستان -باكستان".