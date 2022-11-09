https://sputnikarabic.ae/20221109/إيران-تعلن-إعدام-اثنين-من-جيش-العدل-بتهمة-قتل-عناصر-من-الشرطة-في-2016-1069969563.html
إيران تعلن إعدام اثنين من "جيش العدل" بتهمة قتل عناصر من الشرطة في 2016
إيران تعلن إعدام اثنين من "جيش العدل" بتهمة قتل عناصر من الشرطة في 2016
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق). 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:29+0000
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وأضحت السلطات القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، اليوم الأربعاء، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان بلوشستان.وأكدت الوكالة أن المتهمين اعترفا بالتفاصيل بما قاما به من عمليات خلال هذه الفترة، وكشفوا "بالتفصيل كيف أصبحوا أعضاء في جماعة جيش العدل الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شاركوا فيها".وتأسست جماعة "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل ديني متطرف قاد حركة تمرد في المحافظة. وسبق لمسؤولين إيرانيين بأن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20220325/إيران-العلاقات-مع-السعودية-ليست-جيدة-بسبب-سلوكيات-متناقضة-منها-إعدام-81-شخصا-1060461511.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعلن إعدام اثنين من "جيش العدل" بتهمة قتل عناصر من الشرطة في 2016
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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).
وأضحت السلطات القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"
، اليوم الأربعاء، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان بلوشستان.
وأكدت الوكالة أن المتهمين اعترفا بالتفاصيل بما قاما به من عمليات خلال هذه الفترة، وكشفوا "بالتفصيل كيف أصبحوا أعضاء في جماعة جيش العدل الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شاركوا فيها".
وتأسست جماعة "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل ديني متطرف قاد حركة تمرد في المحافظة. وسبق لمسؤولين إيرانيين بأن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.