https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-بدعوى-محاولته-التسلل-1069993372.html
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة بدعوى محاولته التسلل
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة بدعوى محاولته التسلل
أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، النار على فلسطيني شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته التسلل، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة الشاب البالغ... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T16:55+0000
2022-11-09T16:55+0000
2022-11-09T16:57+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في منطقة قرية عانين الفلسطينية في منطقة جنين أطلقت النار على فلسطيني قام بتخريب السياج الحدودي وحاول الدخول إلى إسرائيل.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شاب عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين".وقالت إن الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين، قُتل عقب إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي "أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-نابلس-1069970424.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة بدعوى محاولته التسلل
16:55 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 16:57 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، النار على فلسطيني شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته التسلل، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة الشاب البالغ من العمر 29 عاما.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في منطقة قرية عانين الفلسطينية في منطقة جنين أطلقت النار على فلسطيني قام بتخريب السياج الحدودي وحاول الدخول إلى إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شاب عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين".
وقالت إن الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين، قُتل عقب إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي "أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية (وفا).
وتشهد الضفة الغربية
منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.