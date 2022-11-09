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https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-السوري-يمنع-قافلة-عسكرية-أمريكية-من-المرور-في-محافظة-الحسكة--1069965811.html
الجيش السوري يمنع قافلة عسكرية أمريكية من المرور في محافظة الحسكة
الجيش السوري يمنع قافلة عسكرية أمريكية من المرور في محافظة الحسكة
ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T00:23+0000
2022-11-09T00:23+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمصادر، أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة.وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي في شمال وشمال شرق سوريا؛ في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية.وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط.
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي

الجيش السوري يمنع قافلة عسكرية أمريكية من المرور في محافظة الحسكة

00:23 GMT 09.11.2022
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمصادر، أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة.
وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي في شمال وشمال شرق سوريا؛ في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية.
وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط.
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