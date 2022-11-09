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https://sputnikarabic.ae/20221109/باتروشيف-يقول-إن-الاستخبارات-الغربية-لعبت-دورا-رئيسيا-بتنظيم-أعمال-الشعب-في-إيران--1069982800.html
باتروشيف يقول إن الاستخبارات الغربية لعبت دورا رئيسيا بتنظيم أعمال الشعب في إيران
باتروشيف يقول إن الاستخبارات الغربية لعبت دورا رئيسيا بتنظيم أعمال الشعب في إيران
قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الاستخبارات الغربية لعبت دورا رئيسيا في تنظيم أعمال الشغب في إيران، بالإضافة إلى نشر... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:18+0000
2022-11-09T13:18+0000
إيران
روسيا
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ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن باتروشيف قوله خلال زيارته لإيران ولقائه مع أمين الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في إطار المشاورات الثنائية حول الأمن: "نلاحظ الدور الرئيسي لأجهزة المخابرات الغربية في تنظيم أعمال الشغب في إيران، وما تلى ذلك من انتشار للمعلومات المضللة حول الوضع في البلاد بناءً على وسائل الإعلام الغربية الناطقة باللغة الفارسية التابعة لهم. نعتبر ذلك تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للبلاد".تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، بعد احتجازها من قبل الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
إيران
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إيران, روسيا
إيران, روسيا

باتروشيف يقول إن الاستخبارات الغربية لعبت دورا رئيسيا بتنظيم أعمال الشعب في إيران

13:18 GMT 09.11.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / -
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الاستخبارات الغربية لعبت دورا رئيسيا في تنظيم أعمال الشغب في إيران، بالإضافة إلى نشر الأخبار المضللة عن الأوضاع في البلاد.
ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن باتروشيف قوله خلال زيارته لإيران ولقائه مع أمين الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في إطار المشاورات الثنائية حول الأمن: "نلاحظ الدور الرئيسي لأجهزة المخابرات الغربية في تنظيم أعمال الشغب في إيران، وما تلى ذلك من انتشار للمعلومات المضللة حول الوضع في البلاد بناءً على وسائل الإعلام الغربية الناطقة باللغة الفارسية التابعة لهم. نعتبر ذلك تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للبلاد".
تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، بعد احتجازها من قبل الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
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