https://sputnikarabic.ae/20221109/باتروشيف-يناقش-مع-شمخاني-الوضع-في-أوكرانيا--1069975938.html
باتروشيف يناقش الوضع حول أوكرانيا في طهران
باتروشيف يناقش الوضع حول أوكرانيا في طهران
قال مجلس الأمن الروسي في بيان إن مشاورات روسية إيرانية بشأن القضايا الأمنية عقدت في طهران بمشاركة نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:36+0000
2022-11-09T10:36+0000
2022-11-09T10:37+0000
روسيا
إيران
أخبار أوكرانيا
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وقال المجلس: "عقدت في طهران مشاورات روسية - إيرانية بشأن القضايا الأمنية، عقدها أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات في البلدين".وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المشاورات، تم النظر بالتفصيل في قضايا التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك ضمان الأمن العام ومكافحة الإرهاب والتطرف.وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم بحث موضوع أمن المعلومات، وكذلك إجراءات مواجهة تدخل أجهزة المخابرات الغربية في الشؤون الداخلية للبلدين".كما ناقش باتروشيف وشمخاني في طهران الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي.
إيران
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا
روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا
باتروشيف يناقش الوضع حول أوكرانيا في طهران
10:36 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
قال مجلس الأمن الروسي في بيان إن مشاورات روسية إيرانية بشأن القضايا الأمنية عقدت في طهران بمشاركة نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي.
وقال المجلس: "عقدت في طهران مشاورات روسية - إيرانية بشأن القضايا الأمنية، عقدها أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات في البلدين".
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المشاورات، تم النظر بالتفصيل في قضايا التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك ضمان الأمن العام ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم بحث موضوع أمن المعلومات، وكذلك إجراءات مواجهة تدخل أجهزة المخابرات الغربية في الشؤون الداخلية للبلدين".
كما ناقش باتروشيف وشمخاني في طهران الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي.