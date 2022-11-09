https://sputnikarabic.ae/20221109/حكومة-طالبان-تمنع-النساء-من-دخول-المتنزهات-في-كابول-1069994564.html
حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول
حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول
منعت حكومة "طالبان" الأفغانية النساء من دخول المتنزهات في العاصمة كابول، حيث أعلنت وزارة الأخلاق التابعة للحركة (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T18:05+0000
2022-11-09T18:05+0000
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وصرح متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الأفغانية بأنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.ولم تصدر حكومة "طالبان" أيضاحا بشأن نطاق تطبيق القرار أو تأثيره على قرار سابق أصدرته الوزارة ينص على الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.وفي وقت سابق، عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات، واصفا هذه السياسيات بأنها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي.وأوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، بحسابه على تويتر، "انضم للأفغان حول البلاد والزملاء حول العالم في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات".وتابع ويست بالقول إن هذه السياسات تتضمن "الحظر المستمر على التحاق الفتيات إلى التعليم الثانوي والعمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول
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منعت حكومة "طالبان" الأفغانية النساء من دخول المتنزهات في العاصمة كابول، حيث أعلنت وزارة الأخلاق التابعة للحركة (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب) أنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.
وصرح متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الأفغانية بأنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم تصدر حكومة "طالبان" أيضاحا بشأن نطاق تطبيق القرار أو تأثيره على قرار سابق أصدرته الوزارة ينص على الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.
وفي وقت سابق، عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات
، واصفا هذه السياسيات بأنها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وأوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، بحسابه على تويتر، "انضم للأفغان حول البلاد والزملاء حول العالم في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات".
وتابع ويست بالقول إن هذه السياسات تتضمن "الحظر المستمر على التحاق الفتيات إلى التعليم الثانوي والعمل
، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين".