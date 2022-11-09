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حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول
حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول
منعت حكومة "طالبان" الأفغانية النساء من دخول المتنزهات في العاصمة كابول، حيث أعلنت وزارة الأخلاق التابعة للحركة (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T18:05+0000
2022-11-09T18:05+0000
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وصرح متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الأفغانية بأنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.ولم تصدر حكومة "طالبان" أيضاحا بشأن نطاق تطبيق القرار أو تأثيره على قرار سابق أصدرته الوزارة ينص على الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.وفي وقت سابق، عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات، واصفا هذه السياسيات بأنها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي.وأوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، بحسابه على تويتر، "انضم للأفغان حول البلاد والزملاء حول العالم في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات".وتابع ويست بالقول إن هذه السياسات تتضمن "الحظر المستمر على التحاق الفتيات إلى التعليم الثانوي والعمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين".
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

حكومة "طالبان" تمنع النساء من دخول المتنزهات في كابول

18:05 GMT 09.11.2022
© AFP 2022 / Hoshang Hashimiنساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة "طالبان" خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
نساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة طالبان خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Hoshang Hashimi
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منعت حكومة "طالبان" الأفغانية النساء من دخول المتنزهات في العاصمة كابول، حيث أعلنت وزارة الأخلاق التابعة للحركة (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب) أنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.
وصرح متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الأفغانية بأنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم تصدر حكومة "طالبان" أيضاحا بشأن نطاق تطبيق القرار أو تأثيره على قرار سابق أصدرته الوزارة ينص على الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.
وفي وقت سابق، عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات، واصفا هذه السياسيات بأنها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وأوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، بحسابه على تويتر، "انضم للأفغان حول البلاد والزملاء حول العالم في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات".
وتابع ويست بالقول إن هذه السياسات تتضمن "الحظر المستمر على التحاق الفتيات إلى التعليم الثانوي والعمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين".
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