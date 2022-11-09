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https://sputnikarabic.ae/20221109/منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-تتعرض-للهجوم-5-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1069966270.html
منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتعرض للهجوم 5 مرات خلال اليوم الماضي
منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتعرض للهجوم 5 مرات خلال اليوم الماضي
أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T02:36+0000
2022-11-09T02:36+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل خمس هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وقال: "ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واحدة في اللاذقية، وواحدة في حماة".وأضاف يغوروف إن جنديا سوريا قتل وأصيب آخر بنيران الإرهابيين في إدلب، لافتا إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221106/الطيران-الحربي-الروسي-السوري-المشترك-يحيد-نحو-50-مسلحا-أجنبيا-في-ريف-إدلب-1069886056.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتعرض للهجوم 5 مرات خلال اليوم الماضي

02:36 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل خمس هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
الطيران الحربي الروسي السوري المشترك يحيد نحو 50 مسلحا أجنبيا في ريف إدلب
6 نوفمبر, 16:04 GMT
وقال: "ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واحدة في اللاذقية، وواحدة في حماة".
وأضاف يغوروف إن جنديا سوريا قتل وأصيب آخر بنيران الإرهابيين في إدلب، لافتا إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:43 GMT
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