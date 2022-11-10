https://sputnikarabic.ae/20221110/إيران-تطور-أول-صاروخ-باليستي-أسرع-من-الصوت-1070003321.html
إيران تطور أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت
إيران تطور أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت
قال أمير علي حاج زاده، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران طورت أول صاروخ باليستي محلي أسرع من الصوت. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T06:56+0000
2022-11-10T06:56+0000
2022-11-10T06:56+0000
إيران
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن حاج زاده، قوله: "هذا الصاروخ الجديد سيمر عبر جميع أنظمة اختبار الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه ستكون هناك تقنيات قادرة على مواجهته لعقود".وأكد أن الصاروخ المطور هو حل لتدمير أنظمة العدو المضادة للصواريخ. ووفقا له، فإن تطوير مثل هذه الأسلحة يمثل قفزة كبيرة في إنتاج الصواريخ.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, رصد عسكري
إيران تطور أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت
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قال أمير علي حاج زاده، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران طورت أول صاروخ باليستي محلي أسرع من الصوت.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن حاج زاده، قوله: "هذا الصاروخ الجديد سيمر عبر جميع أنظمة اختبار الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه ستكون هناك تقنيات قادرة على مواجهته لعقود".
وأكد أن الصاروخ المطور هو حل لتدمير أنظمة العدو المضادة للصواريخ. ووفقا له، فإن تطوير مثل هذه الأسلحة يمثل قفزة كبيرة في إنتاج الصواريخ.