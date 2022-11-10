https://sputnikarabic.ae/20221110/الحساب-الجاري-لميزان-المدفوعات-الروسي-يسجل-فائضا-بـ2154-مليار-دولار-خلال-10-أشهر-1070028121.html
الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي يسجل فائضا بـ215.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي يسجل فائضا بـ215.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
سجل الميزان التجاري الروسي ارتفاعا في السلع والخدمات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بمقدار الضعف على أساس سنوي وبلغ 257.1 مليار... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:57+0000
2022-11-10T13:57+0000
2022-11-10T13:57+0000
روسيا
ميزان تجاري
ارتفاع
اقتصاد
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ووفقا لمؤشرات البنك المركزي الروسي، فإن "الدور الحاسم في ديناميات الحساب الجاري لميزان المدفوعات كان من خلال زيادة الميزان الإيجابي للسلع والخدمات نتيجة زيادة قيمة الصادرات من السلع مع انخفاض قيمة الواردات من البضائع مقارنة بالعام السابق".وأضاف بيان البنك: "وفقا للتقييم الأولي لبنك روسيا، استمر فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات روسيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 في التعزيز وبلغ 215.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد مرتين عن مثيله في الفترة المقابلة لعام 2021".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميزان تجاري, ارتفاع, اقتصاد
روسيا, ميزان تجاري, ارتفاع, اقتصاد
الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي يسجل فائضا بـ215.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
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سجل الميزان التجاري الروسي ارتفاعا في السلع والخدمات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بمقدار الضعف على أساس سنوي وبلغ 257.1 مليار دولار.
ووفقا لمؤشرات البنك المركزي الروسي، فإن "الدور الحاسم في ديناميات الحساب الجاري لميزان المدفوعات كان من خلال زيادة الميزان الإيجابي للسلع والخدمات نتيجة زيادة قيمة الصادرات من السلع مع انخفاض قيمة الواردات من البضائع مقارنة بالعام السابق".
في غضون ذلك، بلغ الرصيد الإيجابي للحساب الجاري لميزان مدفوعات روسيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر، 215.4 مليار دولار، أي أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف بيان البنك: "وفقا للتقييم الأولي لبنك روسيا، استمر فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات روسيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 في التعزيز وبلغ 215.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد مرتين عن مثيله في الفترة المقابلة لعام 2021".