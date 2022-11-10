https://sputnikarabic.ae/20221110/الخارجية-الأبخازية-تقول-إن-معاهدة-عدم-استخدام-القوة-مع-جورجيا-في-طريق-مسدود-1070000200.html

الخارجية الأبخازية تقول إن "معاهدة عدم استخدام القوة" مع جورجيا في طريق مسدود

الخارجية الأبخازية تقول إن "معاهدة عدم استخدام القوة" مع جورجيا في طريق مسدود

قال نائب وزير الخارجية الأبخازي، إراكلي توجبا، الأربعاء، إن العمل على معاهدة عدم استخدام القوة من قبل جورجيا ضد أبخازيا قد توقف. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T04:43+0000

2022-11-10T04:43+0000

2022-11-10T05:24+0000

أوسيتيا الجنوبية

جورجيا

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سوخوم - سبوتنيك. وأشار توجبا، في اجتماع مع الرؤساء المشاركين لمباحثات جنيف الدولية حول الأمن والاستقرار في جمهورية أبخازيا، والذي عقد في سوخومي، يوم الأربعاء، إلى أن المهمة الرئيسية للمحادثات هي "ضمان ضمانات ثابتة للسلام والأمن لأبخازيا"، وأن تصبح وثيقة حول عدم استخدام القوة بين البلدين أساسًا لمثل هذه الضمانات.وقال توجبا: "لسوء الحظ، لم نتمكن لسنوات عديدة من تحقيق توقيع مثل هذه الوثيقة من قبل تبيليسي، التي ترفض حتى مناقشة هذه المسألة. وفي هذه المرحلة، وصل العمل في هذا الاتجاه إلى طريق مسدود. ونحن مطورون لمناقشة القضايا بترتيب مختلف تماما لا يرتبط مباشرة بوثيقة عدم استخدام القوة".وأضاف إن توقيع المعاهدة مهم، مع استمرار التوترات المتعلقة بالنشاط العسكري لجورجيا، التي لا تتخلى عن مطالبها بأراضي أبخازيا.واعترفت موسكو في 26 أغسطس/آب 2008، بعد العدوان المسلح الجورجي على تسخينفالي، بسيادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وصرح قادة روسيا مرارًا أن الاعتراف باستقلال البلدين الجورجيين السابقين للحكم الذاتي يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة. ومع ذلك، ترفض تبيليسي الاعتراف باستقلال الجمهوريات.وعقدت مناقشات جنيف بانتظام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، ومن القضايا الرئيسية للمناقشات التوقيع على وثيقة حول عدم استخدام القوة. وتحث موسكو وتسخينفالي وسوخومي وتبيليسي على توقيع الاتفاق، لكن جورجيا، التي لا تعترف باستقلال مناطق الحكم الذاتي السابقة، تصر على أن روسيا يجب أن تتحمل واجب عدم استخدام القوة.وشددت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا على وجوب توقيع جورجيا على المعاهدة مع الجمهوريتين، وليس مع روسيا التي ليست طرفًا في الصراع.

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