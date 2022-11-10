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الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو
الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو
فازت الطفلة السورية شام البكور، اليوم الخميس، بلقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس، حيث تم تتويجها في الحفل الختامي. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:38+0000
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.وتنظم إمارة دبي تحدي القراءة العربي ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.يذكر أن الحفل الختامي لتحدي القراءة أقيم بحضور 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات.واحتضن مسرح "أوبرا دبي" الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحدي القراءة العربي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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العالم العربي, مجتمع, أخبار سوريا اليوم, دبي
العالم العربي, مجتمع, أخبار سوريا اليوم, دبي

الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو

12:38 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 10.11.2022)
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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فازت الطفلة السورية شام البكور، اليوم الخميس، بلقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس، حيث تم تتويجها في الحفل الختامي.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.
وتنظم إمارة دبي تحدي القراءة العربي ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.
يذكر أن الحفل الختامي لتحدي القراءة أقيم بحضور 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات.
واحتضن مسرح "أوبرا دبي" الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحدي القراءة العربي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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