https://sputnikarabic.ae/20221110/الطفلة-السورية-شام-البكور-تفوز-بلقب-تحدي-القراءة-في-الإمارات-فيديو-1070022995.html
الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو
الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو
فازت الطفلة السورية شام البكور، اليوم الخميس، بلقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس، حيث تم تتويجها في الحفل الختامي. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:38+0000
2022-11-10T12:38+0000
2022-11-10T12:39+0000
العالم العربي
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1048376523_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_133d3beae048d9c97550cf1bb57b2065.jpg
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.وتنظم إمارة دبي تحدي القراءة العربي ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.يذكر أن الحفل الختامي لتحدي القراءة أقيم بحضور 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات.واحتضن مسرح "أوبرا دبي" الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحدي القراءة العربي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1048376523_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_929009b63c6afbb78f79a4b956e2d214.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع, أخبار سوريا اليوم, دبي
العالم العربي, مجتمع, أخبار سوريا اليوم, دبي
الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات... فيديو
12:38 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
فازت الطفلة السورية شام البكور، اليوم الخميس، بلقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس، حيث تم تتويجها في الحفل الختامي.
وقالت صحيفة
"البيان" الإماراتية إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.
وتنظم إمارة دبي تحدي القراءة العربي ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.
يذكر أن الحفل الختامي لتحدي القراءة أقيم بحضور 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات.
واحتضن مسرح "أوبرا دبي" الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحدي القراءة العربي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.