عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الجوية-الأوكرانية-ليس-لديها-ما-يستطيع-مواجهة-مقاتلة-ميغ--31-الروسية-1070004924.html
القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية
القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية
أسقطت مقاتلات "ميغ-31" عددا من الطائرات الأوكرانية على بعد مئات الكيلومترا، وليس لدى القوات الجوية الأوكرانية ما يواجهها، حسب مجلة "فوربس". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:24+0000
2022-11-10T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_24f989049fd3de869c473d79198fba8c.jpg
أسقطت أطقم ميغ-31 العديد من الطائرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بصواريخ "إر-37إم" القوية. تفتقر الطائرات المقاتلة والصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا إلى السرعة والمدى والارتفاع للرد.وقال المعهد الملكي المشترك للدفاع في لندن في تقرير: "أثبتت الدوريات الجوية لقوات الفضاء الروسية فعاليتها ضد المقاتلات والطائرات الهجومية الأوكرانية، في حين أن "ميغ-31بي إم" مع صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز إر-37إم تمثل مشكلة خاصة". ويشير أيضًا إلى أن السرعة العالية جدًا للصواريخ، جنبًا إلى جنب مع المدى الفعال البعيد جدًا ورأس صاروخ موجه مصممة للاشتباك مع أهداف تحلق على ارتفاع منخفض، تجعل الابتعاد عن الضربة أمرًا صعبًا بشكل خاص".تحلق ميغ- 31 أعلى وأسرع وأبعد من أفضل المقاتلات الأوكرانية سو-27. يمكن لأطقم ميغ-31 اكتشاف الأهداف بمساعدة رادار زاسلون المحمول جواً، على ارتفاعات عالية، وضربها بالصواريخ من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، في حين أن الصاروخ الأبعد مدى لـ سو-27 الأوكراني هو "إر-27" بمدى يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر.نتيجة لذلك، ليس لدى الطيارين الأوكرانيين ما يواجهون به مقاتلات ميغ الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_38ed4917a1bc20c10c121023c949ad49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية

07:24 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "ميغ-31"
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أسقطت مقاتلات "ميغ-31" عددا من الطائرات الأوكرانية على بعد مئات الكيلومترا، وليس لدى القوات الجوية الأوكرانية ما يواجهها، حسب مجلة "فوربس".
أسقطت أطقم ميغ-31 العديد من الطائرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بصواريخ "إر-37إم" القوية. تفتقر الطائرات المقاتلة والصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا إلى السرعة والمدى والارتفاع للرد.
وقال المعهد الملكي المشترك للدفاع في لندن في تقرير: "أثبتت الدوريات الجوية لقوات الفضاء الروسية فعاليتها ضد المقاتلات والطائرات الهجومية الأوكرانية، في حين أن "ميغ-31بي إم" مع صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز إر-37إم تمثل مشكلة خاصة". ويشير أيضًا إلى أن السرعة العالية جدًا للصواريخ، جنبًا إلى جنب مع المدى الفعال البعيد جدًا ورأس صاروخ موجه مصممة للاشتباك مع أهداف تحلق على ارتفاع منخفض، تجعل الابتعاد عن الضربة أمرًا صعبًا بشكل خاص".
تحلق ميغ- 31 أعلى وأسرع وأبعد من أفضل المقاتلات الأوكرانية سو-27. يمكن لأطقم ميغ-31 اكتشاف الأهداف بمساعدة رادار زاسلون المحمول جواً، على ارتفاعات عالية، وضربها بالصواريخ من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، في حين أن الصاروخ الأبعد مدى لـ سو-27 الأوكراني هو "إر-27" بمدى يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر.
نتيجة لذلك، ليس لدى الطيارين الأوكرانيين ما يواجهون به مقاتلات ميغ الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:29 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала