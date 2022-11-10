https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الجوية-الأوكرانية-ليس-لديها-ما-يستطيع-مواجهة-مقاتلة-ميغ--31-الروسية-1070004924.html
القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية
القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية
أسقطت مقاتلات "ميغ-31" عددا من الطائرات الأوكرانية على بعد مئات الكيلومترا، وليس لدى القوات الجوية الأوكرانية ما يواجهها، حسب مجلة "فوربس". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:24+0000
2022-11-10T07:24+0000
2022-11-10T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أسقطت أطقم ميغ-31 العديد من الطائرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بصواريخ "إر-37إم" القوية. تفتقر الطائرات المقاتلة والصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا إلى السرعة والمدى والارتفاع للرد.وقال المعهد الملكي المشترك للدفاع في لندن في تقرير: "أثبتت الدوريات الجوية لقوات الفضاء الروسية فعاليتها ضد المقاتلات والطائرات الهجومية الأوكرانية، في حين أن "ميغ-31بي إم" مع صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز إر-37إم تمثل مشكلة خاصة". ويشير أيضًا إلى أن السرعة العالية جدًا للصواريخ، جنبًا إلى جنب مع المدى الفعال البعيد جدًا ورأس صاروخ موجه مصممة للاشتباك مع أهداف تحلق على ارتفاع منخفض، تجعل الابتعاد عن الضربة أمرًا صعبًا بشكل خاص".تحلق ميغ- 31 أعلى وأسرع وأبعد من أفضل المقاتلات الأوكرانية سو-27. يمكن لأطقم ميغ-31 اكتشاف الأهداف بمساعدة رادار زاسلون المحمول جواً، على ارتفاعات عالية، وضربها بالصواريخ من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، في حين أن الصاروخ الأبعد مدى لـ سو-27 الأوكراني هو "إر-27" بمدى يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر.نتيجة لذلك، ليس لدى الطيارين الأوكرانيين ما يواجهون به مقاتلات ميغ الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها ما يستطيع مواجهة مقاتلة "ميغ- 31" الروسية
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أسقطت مقاتلات "ميغ-31" عددا من الطائرات الأوكرانية على بعد مئات الكيلومترا، وليس لدى القوات الجوية الأوكرانية ما يواجهها، حسب مجلة "فوربس".
أسقطت أطقم ميغ-31 العديد من الطائرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بصواريخ "إر-37إم" القوية. تفتقر الطائرات المقاتلة والصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا إلى السرعة والمدى والارتفاع للرد.
وقال المعهد الملكي المشترك للدفاع في لندن في تقرير: "أثبتت الدوريات الجوية لقوات الفضاء الروسية فعاليتها ضد المقاتلات والطائرات الهجومية الأوكرانية، في حين أن "ميغ-31بي إم" مع صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز إر-37إم تمثل مشكلة خاصة". ويشير أيضًا إلى أن السرعة العالية جدًا للصواريخ، جنبًا إلى جنب مع المدى الفعال البعيد جدًا ورأس صاروخ موجه مصممة للاشتباك مع أهداف تحلق على ارتفاع منخفض، تجعل الابتعاد عن الضربة أمرًا صعبًا بشكل خاص".
تحلق ميغ- 31 أعلى وأسرع وأبعد من أفضل المقاتلات الأوكرانية سو-27. يمكن لأطقم ميغ-31 اكتشاف الأهداف بمساعدة رادار زاسلون المحمول جواً، على ارتفاعات عالية، وضربها بالصواريخ من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، في حين أن الصاروخ الأبعد مدى لـ سو-27 الأوكراني هو "إر-27" بمدى يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر.