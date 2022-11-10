https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الجوية-الصينية-تحصل-على-نحو-200-مقاتلة-من-الجيل-الخامس-1070021335.html

القوات الجوية الصينية تحصل على نحو 200 مقاتلة من الجيل الخامس

القوات الجوية الصينية تحصل على نحو 200 مقاتلة من الجيل الخامس

تمتلك الصين ما لا يقل عن 200 مقاتلة شبحية من طراز J-20 وأكثر من 240 طائرة هجومية متعددة المهام من طراز J-16 في الخدمة، بناءً على تحليل خبير طيران عسكري صيني... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T11:44+0000

2022-11-10T11:44+0000

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رصد عسكري

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أخبر أندرياس روبريخت، الذي ألف العديد من الكتب عن صناعة الطيران العسكري في الصين والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، موقع "ديفينس نيوز" أنه بناءً على أرقام البناء التي شوهدت على الطائرات في معرض الطيران في الصين، كانت هناك أربع دفعات إنتاج من "J-20" و11 دفعة من "J-16".وأشار إلى أن مقاتلتين Chengdu J-20 في المعرض نقش عليهما "CB0369″ و"CB0370" بأحرف صغيرة في مؤخرة الطائرة. استنادًا إلى الأمثلة السابقة التي شوهدت في الأماكن العامة أو على الصور ومقاطع الفيديو التي أصدرتها الصين، يشير "CB03 إلى أن الطائرات كانت من مجموعة الإنتاج الرابعة، و"CB00"الأولى.يشير الرقمان الأخيران من رقم البناء إلى رقم التشغيل لتلك الدفعة المعينة، مع كون الطائرات في المعرض الجوي هي الطائرات رقم 69 و 70 في مجموعة الإنتاج الرابعة من طائرات جي-20.وأضاف أنه بناءً على بحثه السابق، فإن "تقديره المتحفظ" هو أن مجموعات الإنتاج الثلاث السابقة من طائرات J-20 كانت تحتوي على 18 و46 و56 هيكلًا على الأقل. وإضافة 70 طائرة إلى الدفعة الرابعة وحوالي 18 منصة إنتاج منخفضة السعر سترفع إجمالي إنتاج J-20 إلى 208 طائرات.سمح وجود طائرات J-20 على شاشة ثابتة في العرض الجوي للمصورين بالحصول على صور بدقة أفضل للطائرة مما كان ممكنًا في السابق. تم تشغيل الطائرات في المعرض، الذي يستمر من 8 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بواسطة محركاتWS-10C الأصلية وتتميز بحواف مسننة منخفضة يمكن ملاحظتها على فوهات الاحتراق.قال جاستن برونك، زميل أبحاث أول في القوة الجوية والتكنولوجيا في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية ومقره المملكة المتحدة، إن "اللقطات التفصيلية للسطح تُظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الطائرات الصينية".

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