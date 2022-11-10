https://sputnikarabic.ae/20221110/الكونغرس-الأمريكي-الجديد-لن-يوقف-مساعدات-كييف-لكنه-قد-يقلصها-1070000962.html

الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها

الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها

قال السناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، إن التكوين الجديد للكونغرس الأمريكي بأغلبية جمهورية في مجلس النواب لن يوقف على الأرجح تمويل... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T05:35+0000

2022-11-10T05:35+0000

2022-11-10T05:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "سأفاجأ إذا تمكنوا من وقف التمويل، لكنني أعتقد أن تخصيص الأموال قد يتباطأ نتيجة لانتصار الجمهوريين في مجلس النواب".إذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب بعد نتائج انتخابات الكونغرس، فإن رئيس الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيصبح زعيم الأغلبية ويتولى منصب رئيس مجلس النواب.يقول بلاك، الذي شارك في الانتخابات ثلاث عشرة مرة في حياته السياسية وفاز في 12 منها، إن هناك ضغطًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وهناك قلق في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تنامي المشاعر المناهضة للحرب.وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا