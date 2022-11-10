https://sputnikarabic.ae/20221110/الكونغرس-الأمريكي-الجديد-لن-يوقف-مساعدات-كييف-لكنه-قد-يقلصها-1070000962.html
الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها
الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها
قال السناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، إن التكوين الجديد للكونغرس الأمريكي بأغلبية جمهورية في مجلس النواب لن يوقف على الأرجح تمويل... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T05:35+0000
2022-11-10T05:35+0000
2022-11-10T05:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "سأفاجأ إذا تمكنوا من وقف التمويل، لكنني أعتقد أن تخصيص الأموال قد يتباطأ نتيجة لانتصار الجمهوريين في مجلس النواب".إذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب بعد نتائج انتخابات الكونغرس، فإن رئيس الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيصبح زعيم الأغلبية ويتولى منصب رئيس مجلس النواب.يقول بلاك، الذي شارك في الانتخابات ثلاث عشرة مرة في حياته السياسية وفاز في 12 منها، إن هناك ضغطًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وهناك قلق في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تنامي المشاعر المناهضة للحرب.وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي الجديد لن يوقف مساعدات كييف لكنه قد يقلصها
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قال السناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، إن التكوين الجديد للكونغرس الأمريكي بأغلبية جمهورية في مجلس النواب لن يوقف على الأرجح تمويل أوكرانيا، لكنه قد يبطئ تخصيص الأموال لها.
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "سأفاجأ إذا تمكنوا من وقف التمويل، لكنني أعتقد أن تخصيص الأموال قد يتباطأ نتيجة لانتصار الجمهوريين في مجلس النواب".
إذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب بعد نتائج انتخابات الكونغرس، فإن رئيس الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيصبح زعيم الأغلبية ويتولى منصب رئيس مجلس النواب.
يقول بلاك، الذي شارك في الانتخابات ثلاث عشرة مرة في حياته السياسية وفاز في 12 منها، إن هناك ضغطًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وهناك قلق في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تنامي المشاعر المناهضة للحرب.
وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد "الشيكات المفتوحة" لكييف.
وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل "الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا".