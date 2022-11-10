https://sputnikarabic.ae/20221110/المملكة-المتحدة-تصدر-ترخيصا-عاما-يسمح-بتوريد-الأسمدة-الروسية-1070000758.html
المملكة المتحدة تصدر ترخيصا عاما يسمح بتوريد الأسمدة الروسية
المملكة المتحدة تصدر ترخيصا عاما يسمح بتوريد الأسمدة الروسية
أصدرت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، ترخيصًا عامًا يصرح بتقديم خدمات مالية للأشخاص المرتبطين بروسيا لتسليم أسمدة روسية محددة إلى دول ثالثة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T05:18+0000
2022-11-10T05:18+0000
2022-11-10T05:18+0000
روسيا
المملكة المتحدة
الأسمدة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني: "يسمح الترخيص العام بتوفير الخدمات المالية وإتاحة الأموال لشخص مرتبط بروسيا لتوريد أو تسليم سلع الأسمدة المحددة من روسيا إلى دولة ثالثة، وإتاحة سلع الأسمدة المحددة من روسيا إلى شخص في دولة ثالثة، بغرض الاستخدام الزراعي فقط".وبحسب البيان، سمحت الرخصة "بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الأموال، على النحو الذي تحظره لوائح الدولة".ويسمح الترخيص بتقديم خدمات مالية لإيصال نترات الأمونيوم، بما في ذلك الأسمدة التي تحتوي على أكثر من 15% من وزنها نترات الأمونيوم، باستثناء الأسمدة السائلة والأسمدة الجافة التي تحتوي على أقل من 15% من وزنها نترات الأمونيوم.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الأمم-المتحدة-ترى-تقدما-في-المفاوضات-حول-تصدير-الأسمدة-الروسية-1069804451.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المملكة المتحدة, الأسمدة
روسيا, المملكة المتحدة, الأسمدة
المملكة المتحدة تصدر ترخيصا عاما يسمح بتوريد الأسمدة الروسية
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أصدرت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، ترخيصًا عامًا يصرح بتقديم خدمات مالية للأشخاص المرتبطين بروسيا لتسليم أسمدة روسية محددة إلى دول ثالثة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني: "يسمح الترخيص العام بتوفير الخدمات المالية وإتاحة الأموال لشخص مرتبط بروسيا لتوريد أو تسليم سلع الأسمدة المحددة من روسيا إلى دولة ثالثة، وإتاحة سلع الأسمدة المحددة من روسيا
إلى شخص في دولة ثالثة، بغرض الاستخدام الزراعي فقط".
وبحسب البيان، سمحت الرخصة "بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الأموال، على النحو الذي تحظره لوائح الدولة".
ويسمح الترخيص بتقديم خدمات مالية لإيصال نترات الأمونيوم، بما في ذلك الأسمدة التي تحتوي على أكثر من 15% من وزنها نترات الأمونيوم، باستثناء الأسمدة السائلة والأسمدة الجافة التي تحتوي على أقل من 15% من وزنها نترات الأمونيوم.