https://sputnikarabic.ae/20221110/النائب-الأول-لرئيس-الوزراء-بيلوسوف-يترأس-الوفد-الروسي-في-قمة-أبيك-1070022741.html
النائب الأول لرئيس الوزراء بيلوسوف يترأس الوفد الروسي في قمة "أبيك"
النائب الأول لرئيس الوزراء بيلوسوف يترأس الوفد الروسي في قمة "أبيك"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي في قمة "أبيك" في تايلاند سيرأسه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:33+0000
2022-11-10T12:33+0000
2022-11-10T12:33+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال ذي صلة: "نعم، سيكون هناك بيلوسوف (النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي)".وأكدت التقارير، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. كما أن بوتين لن يشارك بشكل شخصي في قمة "أبيك".وأوضح وزير الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بنسار باندجيتان، وهو المسؤول عن التحضير للحدث، لموقع "ديتيك بالي" الإخباري الإندونيسي، اليوم الخميس، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة لأن لديه جداول زمنية ضيقة للغاية، وعلينا احترام قراره بالتغيب عن القمة".تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني. قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن 17 رئيس دولة وحكومة وافقوا شخصيًا على القدوم إلى الجزيرة، وأعرب عن أمله في وصول بوتين.ومن المقرر أن يعقد منتدى "أبيك" في بانكوك يومي 18 و 19 نوفمبر.
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روسيا
النائب الأول لرئيس الوزراء بيلوسوف يترأس الوفد الروسي في قمة "أبيك"
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي في قمة "أبيك" في تايلاند سيرأسه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.
وقال بيسكوف ردا على سؤال ذي صلة: "نعم، سيكون هناك بيلوسوف (النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي)".
وأكدت التقارير، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. كما أن بوتين لن يشارك بشكل شخصي في قمة "أبيك".
وأوضح وزير الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بنسار باندجيتان، وهو المسؤول عن التحضير للحدث، لموقع "ديتيك بالي
" الإخباري الإندونيسي، اليوم الخميس، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة لأن لديه جداول زمنية ضيقة للغاية، وعلينا احترام قراره بالتغيب عن القمة".
تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني. قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن 17 رئيس دولة وحكومة وافقوا شخصيًا على القدوم إلى الجزيرة، وأعرب عن أمله في وصول بوتين.
ومن المقرر أن يعقد منتدى "أبيك" في بانكوك يومي 18 و 19 نوفمبر.