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https://sputnikarabic.ae/20221110/الولايات-المتحدة-تمدد-ترخيص-التعاملات-المتعلقة-بالطاقة-مع-الكيانات-الروسية-حتى-15-مايو-1070040850.html
الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية حتى 15 مايو
الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية حتى 15 مايو
مددت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يأذن ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع عدد من أكبر البنوك الروسية حتى 15 مايو، وفقا لنص الترخيص الجديد. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T23:17+0000
2022-11-10T23:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الترخيص الجديد الذي صدر يوم الخميس: "باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14024 التي تشمل واحدا أو أكثر من الكيانات التالية ذات الصلة بالطاقة مصرح بها، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي، 15 مايو 2023 ...".وأذنت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراء معاملات مع بنك المؤسسة الحكومية الروسي للتنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية "Vnesheconombank"، والشركة المساهمة العامة بنك "أوتكريتيي" وبنك "سوفكوم" وبنك "سبيربنك"، و"ألفا بنك".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية حتى 15 مايو

23:17 GMT 10.11.2022
© Photo / Sberbank Press Serviceسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Photo / Sberbank Press Service
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مددت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يأذن ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع عدد من أكبر البنوك الروسية حتى 15 مايو، وفقا لنص الترخيص الجديد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الترخيص الجديد الذي صدر يوم الخميس: "باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14024 التي تشمل واحدا أو أكثر من الكيانات التالية ذات الصلة بالطاقة مصرح بها، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي، 15 مايو 2023 ...".
وأذنت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراء معاملات مع بنك المؤسسة الحكومية الروسي للتنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية "Vnesheconombank"، والشركة المساهمة العامة بنك "أوتكريتيي" وبنك "سوفكوم" وبنك "سبيربنك"، و"ألفا بنك".
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