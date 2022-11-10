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https://sputnikarabic.ae/20221110/بايدن-يخلط-بين-خيرسون-والفلوجة-1070005037.html
بايدن يخلط بين خيرسون والفلوجة
بايدن يخلط بين خيرسون والفلوجة
أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد انتخابات الكونغرس النصفية، في الكلام وقال بدلا من خيرسون الفلوجة، بحسب البث، الذي تم نشره على قناة البيت الأبيض على... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:28+0000
2022-11-10T07:28+0000
جو بايدن
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هكذا، رداً على سؤال حول التنازلات المحتملة من جانب أوكرانيا، قال بايدن إن القرار متروك لكييف.وعلق بايدن، يوم أمس الأربعاء، على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون، قائلا: "السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة... أقصد خيرسون، مدينة خيرسون".
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جو بايدن
جو بايدن

بايدن يخلط بين خيرسون والفلوجة

07:28 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد انتخابات الكونغرس النصفية، في الكلام وقال بدلا من خيرسون الفلوجة، بحسب البث، الذي تم نشره على قناة البيت الأبيض على يوتيوب.
هكذا، رداً على سؤال حول التنازلات المحتملة من جانب أوكرانيا، قال بايدن إن القرار متروك لكييف.
وعلق بايدن، يوم أمس الأربعاء، على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون، قائلا: "السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة... أقصد خيرسون، مدينة خيرسون".
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