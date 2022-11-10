https://sputnikarabic.ae/20221110/بريطانيا-كانت-تريد-الضغط-على-روسيا-لكن-حاملة-طائراتها-كادت-تتجمد-في-القطب-الشمالي-1070000325.html

بريطانيا كانت تريد الضغط على روسيا لكن حاملة طائراتها كادت تتجمد في القطب الشمالي

بريطانيا كانت تريد الضغط على روسيا لكن حاملة طائراتها كادت تتجمد في القطب الشمالي

قال الخبير الأمريكي كريستوفر وودي أن بحارة البحرية البريطانية واجهوا مشكلة غير متوقعة في القطب الشمالي، حيث تم إرسالهم للضغط على روسيا. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T04:45+0000

2022-11-10T04:45+0000

2022-11-10T05:26+0000

العالم

رصد عسكري

بريطانيا

روسيا

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تعمل قوات الناتو بنشاط على زيادة وجودها في القطب الشمالي، الذي ازدادت أهميته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. على هذه الخلفية، أرسلت المملكة المتحدة منذ بعض الوقت حاملة طائراتها إلى خطوط العرض الشمالية من أجل الضغط على روسيا. وفقًا لكريستوفر وودي، واجه البحارة البريطانيون مشكلة غير متوقعة في مياه القطب الشمالي. تم نشر البيانات في مجلة "بزنس إنسايدر".أرسلت البحرية الملكية البريطانية حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" إلى القطب الشمالي لمدة سبعة أسابيع، مما يمثل أول انتشار في القطب الشمالي لسفن جديدة من طراز الملكة إليزابيث البريطانية.خلال رحلة إلى القطب الشمالي، شاركت حاملة الطائرات في مناورات الناتو الرئيسية "الاستجابة الباردة 2022"، وأجرت أيضًا عددًا من المناورات بالقرب من النرويج. ووصف الجيش البريطاني أفعالهم بأنها محاولة لدفع حدود عمليات حاملة البحرية الملكية في مناخات قاسية.صرح الخبير أن الجيش البريطاني عند عودته من القطب الشمالي، شارك انطباعاته عن حملته الشمالية. اعترفوا أنهم واجهوا صعوبات غير متوقعة بالنسبة لهم - تجمد سطح السفينة كثيرًا."كانت المشكلة الأكبر على سطح السفينة، والتي كان لا بد من إزالتها من الثلج والجليد. قال نيل تويج، رئيس العمليات الجوية على حاملة الطائرات إتش إم إس كوين إليزابيث: "لم نتوقع تجمد العديد من الأجزاء".أصبح تجمد العديد من الأجزاء على سطح السفينة مشكلة للجيش البريطاني. نتيجة لذلك، كان عليهم استخدام كمية كبيرة من العوامل المضادة للتجمد لمنع السفينة من التجمد التام.يرتبط الاهتمام المتزايد من جانب الناتو بالقطب الشمالي بتدهور العلاقات مع روسيا. هذه الأخيره لديها أطول خط ساحلي في القطب الشمالي في العالم، حيث توجد قواعد عسكرية على طوله. تستثمر موسكو بكثافة لتعزيز القدرة الدفاعية لحدودها الشمالية. الدول الغربية قلقة للغاية بشأن هذا النشاط، واستجابة لذلك، ترسل سفنها بشكل متزايد إلى القطب الشمالي.

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العالم, رصد عسكري, بريطانيا, روسيا