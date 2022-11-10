https://sputnikarabic.ae/20221110/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-مبنى-مكتب-التسجيل-والتجنيد-العسكري-في-يكاترينبورغ-1070003434.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في يكاترينبورغ
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في يكاترينبورغ
أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في منشأة إدارية في منطقة كيروفسكي في يكاترينبورغ، وتم اعتقال المنظم، حسب الخدمة الصحفية للجهاز في منطقة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:01+0000
2022-11-10T07:01+0000
2022-11-10T07:01+0000
روسيا
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وقالت: "نتيجة لعملية خاصة مشتركة بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة سفيردلوفسك ووكالات مكافحة التجسس العسكرية، تم احتجاز مواطن من روسيا يبلغ من العمر 47 عامًا كان يستعد لتنفيذ نية إجرامية، بنية ارتكاب عمل إرهابي ضد منشأة إدارية في منطقة كيروفسكي في يكاترينبورغ". وحددت أجهزة إنفاذ القانون أن المنشأة الإدارية هي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.وأوضحت الخدمة الصحفية أنه تم اتخاذ إجراءات عملية في مكان إقامة المعتقل، وتم العثور على خمسة أجهزة حارقة محلية الصنع ومصادرتها.وأوضح مكتب الأمن الفيدرالي: "كونه من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة في بلادنا، فقد خطط من خلال أفعاله لبث الذعر بين السكان المحليين وبالتالي زعزعة استقرار عمل السلطات البلدية والإقليمية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في يكاترينبورغ
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أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في منشأة إدارية في منطقة كيروفسكي في يكاترينبورغ، وتم اعتقال المنظم، حسب الخدمة الصحفية للجهاز في منطقة سفيردلوفسك.
وقالت: "نتيجة لعملية خاصة مشتركة بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة سفيردلوفسك ووكالات مكافحة التجسس العسكرية، تم احتجاز مواطن من روسيا يبلغ من العمر 47 عامًا كان يستعد لتنفيذ نية إجرامية، بنية ارتكاب عمل إرهابي ضد منشأة إدارية في منطقة كيروفسكي في يكاترينبورغ". وحددت أجهزة إنفاذ القانون أن المنشأة الإدارية هي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وأوضحت الخدمة الصحفية أنه تم اتخاذ إجراءات عملية في مكان إقامة المعتقل، وتم العثور على خمسة أجهزة حارقة محلية الصنع ومصادرتها.
وأوضح مكتب الأمن الفيدرالي: "كونه من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة في بلادنا، فقد خطط من خلال أفعاله لبث الذعر بين السكان المحليين وبالتالي زعزعة استقرار عمل السلطات البلدية والإقليمية".