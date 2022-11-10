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https://sputnikarabic.ae/20221110/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-مجددا-في-انتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-1070011967.html
مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T10:07+0000
2022-11-10T10:07+0000
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وقال موقع "إم تي في" إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ"لبنان الجديد"، 1 "لأجل لبنان" و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.وفي وقت سابق، اقترح النائب ملحم خلف عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.في السياق ذاته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة الأنباء "الوطنية".ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
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لبنان, العالم العربي
لبنان, العالم العربي

مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

10:07 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال موقع "إم تي في" إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ"لبنان الجديد"، 1 "لأجل لبنان" و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.
وفي وقت سابق، اقترح النائب ملحم خلف عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.
في السياق ذاته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة الأنباء "الوطنية".
ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
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