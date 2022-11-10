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https://sputnikarabic.ae/20221110/مروحيات-عسكرية-روسية-تثير-الاهتمام-في-الصين-1070009910.html
مروحيات عسكرية روسية تثير الاهتمام في الصين
مروحيات عسكرية روسية تثير الاهتمام في الصين
أثارت المروحيات العسكرية الروسية "كا-52" و"مي-28إن إيه" و"مي-17شا" اهتمامًا كبيرا بالمعرض الجوي الدولي للطيران الصيني الذي يُقام في الصين، حسبما ذكرت الخدمة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T10:01+0000
2022-11-10T10:01+0000
رصد عسكري
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أقيم معرض Airshow China، أكبر معرض طيران في الصين، في مدينة جوهاي في مقاطعة غواندون جنوبي الصين منذ عام 1996. يستمر المعرض هذا العام من 8 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني.وقالت السفارة على قناتها في "تلغرام": "تم إيلاء اهتمام كبير بالمعرض للمروحيات العسكرية الروسية كا-52 ومي-28إن إيه ومي-17شا، والتي أظهرت خصائص قتالية ممتازة في ظروف حقيقية".وبحسب ما ورد، عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة كاملة من المروحيات العسكرية الروسية من شركات "روستيخ" في جناحها، بما في ذلك مقاتلة "سو-57 إيه" من الجيل الخامس ومقاتلات سو-35 وميغ-35 والقاذفة سو-34إيه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مروحيات عسكرية روسية تثير الاهتمام في الصين

10:01 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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أثارت المروحيات العسكرية الروسية "كا-52" و"مي-28إن إيه" و"مي-17شا" اهتمامًا كبيرا بالمعرض الجوي الدولي للطيران الصيني الذي يُقام في الصين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية في بكين.
أقيم معرض Airshow China، أكبر معرض طيران في الصين، في مدينة جوهاي في مقاطعة غواندون جنوبي الصين منذ عام 1996. يستمر المعرض هذا العام من 8 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت السفارة على قناتها في "تلغرام": "تم إيلاء اهتمام كبير بالمعرض للمروحيات العسكرية الروسية كا-52 ومي-28إن إيه ومي-17شا، والتي أظهرت خصائص قتالية ممتازة في ظروف حقيقية".
وبحسب ما ورد، عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة كاملة من المروحيات العسكرية الروسية من شركات "روستيخ" في جناحها، بما في ذلك مقاتلة "سو-57 إيه" من الجيل الخامس ومقاتلات سو-35 وميغ-35 والقاذفة سو-34إيه.
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