https://sputnikarabic.ae/20221111/أسرة-الناشط-المصري-علاء-عبد-الفتاح-تتقدم-بطلب-رسمي-للرئاسة-للعفو-عنه-1070078709.html

أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تتقدم بطلب رسمي للرئاسة للعفو عنه

أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تتقدم بطلب رسمي للرئاسة للعفو عنه

تقدمت أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي يقضي عقوبة السجن منذ أواخر العام الماضي، بطلب رسمي إلى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عنه، بحسب إعلام محلي. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة "المصري اليوم" أنه جاء في طلب الأسرة، أن علاء هو الابن الوحيد لأمه الدكتورة ليلى سويف، كما أن لديه طفلا سيكمل 11 عاما ومصاب بالتوحد. والتمست الأسرة من الرئاسة العفو عنه.في السياق، قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة "تلقت طلبًا رسميًا من أسرة علاء عبد الفتاح، موجهًا لرئيس الجمهورية، تطلب العفو عنه".وأضاف العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه لم يسبق أن تقدمت أسرة علاء عبدالفتاح بطلب للجنة العفو.إلا أنه استدرك بالقول إن "اسم علاء كان مدرجا على القوائم التي تبحثها لجنة العفو بناءً على طلب من الحركة المدنية"، بحسب المصدر ذاته.وكانت الأصوات قد تعالت منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يعلن الأحد، التوقف عن شرب الماء أيضا.والأربعاء الماضي، اعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أن طلب المنظمة الأممية، إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فورا "إهانة غير مقبولة"، مؤكدة أنه يقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.واعتقل علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات.وأطلق سراح الناشط المصري لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

https://sputnikarabic.ae/20221109/مصر-تعتبر-طلب-الأمم-المتحدة-إطلاق-سراح-علاء-عبد-الفتاح-إهانة-غير-مقبولة-1069992507.html

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